Grégory Baugé, agent du Département, multiple champion du monde de cyclisme... et entraîneur de l’équipe nationale de sprint !

Le Département du Val-de-Marne a signé une convention avec la Fédération Française de Cyclisme (FFC) pour la mise à disposition de Grégory Baugé. Ce champion français de course cycliste sur piste est agent départemental depuis 2005. Il rejoindra la FFC à compter de mars 2022 en qualité d’entraîneur national du sprint auprès de l’équipe de France de cyclisme sur piste, afin de préparer les Jeux de Paris 2024.

Grégory Baugé, agent départemental et entraîneur de l'équipe de France sprint (©FFC-Patrick Pichon)

Le Tigre devient entraîneur de l'équipe de France sprint

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) vient d'annoncer dans un communiqué de presse l’arrivée de Grégory Baugé comme entraineur national du sprint à compter du 1er mars 2022, dans la perspective des prochains Jeux de Paris en 2024.

Pilier de l’équipe de France de cyclisme sur piste pendant plus de 10 ans, Grégory Baugé a remporté durant sa carrière neuf titres mondiaux, dont quatre titres de champion du monde de vitesse individuelle. Il a également glané quatre médailles olympiques entre 2008 et 2016, dont une médaille d’argent de la vitesse individuelle à Londres en 2012. Ce sont ces performances qui lui ont valu le surnom de "Tigre".

Sportif de très haut niveau, Grégory Baugé pourra, dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de l’équipe sprint, transmettre son savoir-faire aux plus jeunes générations. Son premier grand objectif sportif sera de faire briller les athlètes français aux prochains championnats du monde de cyclisme sur piste qui se dérouleront à Saint-Quentin-en-Yvelines du 12 ou 16 octobre 2022.



Grégory Baugé, agent départemental depuis plus de 15 ans

Grégory Baugé est en convention d’insertion professionnelle (CIP) avec le Département du Val-de-Marne depuis 2005.

Soutenir les athlètes de haut niveau du Val-de-Marne

L’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau est un engagement fort du Département. Depuis 1986, avec le concours du Ministère en charge des sports, le Département s’engage aux côtés des athlètes du Val-de-Marne pour leur permettre de combiner une pratique sportive de haut niveau et l’acquisition de compétences professionnelles, précieuses pour préparer leur reconversion par la suite. Ce dispositif se traduit par un contrat de travail et une convention d’insertion professionnelle (CIP) signée par le Département, l’athlète et sa fédération sportive.

Dès leur recrutement, les sportifs intègrent les services départementaux. Leur temps de travail est aménagé pour faciliter les entraînements et la participation aux compétitions. Depuis sa mise en place, près de 50 sportifs de haut niveau ont bénéficié de cet accompagnement.