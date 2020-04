Handicap, seniors : qui peut livrer mes courses ?

Il n’y a pas que les pâtes dans la vie ! Les produits frais, comme les légumes en particulier, n'étant pas faciles à se procurer en cette période de confinement, retrouvez ici les contacts utiles des courses solidaires pour les personnes isolées, des bons plans par ville. Sans oublier Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde, qui peut aussi livrer à votre porte.

Pour les personnes isolées en difficulté

Croix-Rouge chez vous : écoute et livraison solidaire

Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut appeler l’association pour bénéficier de la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires de la Croix-Rouge leur livreront chez elles en toute sécurité dès le lendemain.

7j/7, de 8h à 20h

Tél. : 09 70 28 30 00

Agirc Arrco : service gratuit d'aide aux courses

Les assurées et assurés de ces régimes complémentaires de retraite peuvent appeler pour être mis en contact avec une association d’aide à domicile locale. L’association prendra directement contact avec le retraité pour fixer ensemble les détails pratiques de l’intervention (date et heure de la livraison, liste des courses, paiement…). Les courses seront déposées à la porte d’entrée du domicile. Ce service est gratuit, le bénéficiaire ne réglant que le prix de ses courses. Il peut être utilisé jusqu’à 5 h par semaine et sera reconductible pendant toute la durée de la crise sanitaire.

Tél. : 0 971 090 971 (prix d’un appel local)

La cour cyclette à Alfortville : des légumes bio livrés chez vous !

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Vous voulez acheter des produits bio produits d’Ile-de-France ? Vous habitez Alfortville ? La Cour cyclette peut vous aider ! Cette association issue de l’économie sociale et solidaire a mis en place un circuit d’entraide pendant le confinement pour aider les personnes isolées. Pour faire une demande, c’est très simple : appeler le 07 78 64 30 48. Laissez un message avec votre nom et votre adresse. L'association vous rappellera pour entendre votre besoin et vous livrer.

​Pour tous et toutes

Rungis : le plus grand marché de produits frais du monde à votre porte

Recevez les produits frais, légumes, fruits, bio, épicerie, avant même vos commerçants ! Il suffit de se créer un compte. A noter : une commande de 80 € minimum est nécessaire en cette période de nombreuses demandes et pour bénéficier de la livraison gratuite. Après confirmation de la commande au client par courriel, compter 48 à 72 heures -sauf le week-end- pour recevoir la livraison.

