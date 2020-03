Handicap / Aidants : des plateformes d'écoute pendant le confinement

Vous êtes en confinement et ce n’est pas facile à vivre ? Pouvoir échanger quelques mots, trouver du réconfort… c'est possible. Selon votre situation, des solutions existent pour vous aider :

Les moins de 25 ans vivant avec un proche souffrant de troubles psychiques

Les jeunes entre 7 et 25 ans, vivant avec un proche ayant des troubles psychiques, peuvent bénéficier de l’écoute et du soutien de l’équipe des Funambules-Falret. Ce dispositif, soutenu par l’œuvre Falret, met en place des permanences téléphoniques renforcées pendant le confinement. Il est également possible de prendre un rendez-vous par mail ou messenger.

Informations :

www.lesfunambules-falret.org/

07.66.24.54.11

Autisme et aidants

Le Centre de ressource autisme Ile de France (CRAIF), propose une plateforme d’écoute renforcée pour soutenir les adultes autistes et leurs familles.

Informations :

www.craif.org/

0800.71.40.40



Handicap et aidants

UNAPEI

L'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) regroupe 12 associations val-de-marnaises. Ces associations locales Unapei sont mobilisées pour vous apporter leur soutien durant l’épidémie et restent un contact de proximité à privilégier.

Informations :

www.unapei.org

Trouvez l’association près de chez vous : http://carto.unapei.org/recherche

Courriel : covid19@unapei.org.

Famille

Unafam 94

Dans cette période de crise sanitaire, les bénévoles de la délégation val-de-marnaise de l’Unafam (union nationale des familles et amis de personnes de malades et ou handicapés psychiques) restent à l’écoute des familles.

Informations :

www.unafam.org

01.41.78.36.90

Courriel : 94@unafam.org

Handissimo

Parents en confinement ? Rejoignez une communauté sur Handissimo. Cette plateforme, qui favorise l'entraide entre parents, vous permet de partager des solutions, des idées d'activités, échanger à distance en cette période de confinement. Une page de questions/réponses est alimentée quotidiennement. Des visuels pédagogiques sont proposés pour faciliter la compréhension des mesures et des annonces sur le Covid-19.

Informations :

www.handissimo.fr

Troubles psychiques

Allô Ceapsy !

Céapsy, le Centre Ressource Ile-de-France pour les personnes concernées par les troubles psychiques, pour leurs proches et pour les professionnelles et professionnels, met à disposition des permanences d’écoute et d’information.

Informations :

www.ceapsy-idf.org/

01 55 03 00 75, 06 81 71 77 51

Courriel : contact@ceapsy-idf.org

Aidants

Delta 7

Participez à des animations par visio-conférence avec Delta 7. Vous êtes aidant d’une personne en perte d’autonomie ? L’association Delta 7 est une plateforme d’accompagnement et de répit destinée à soutenir les aidants ayant un proche en perte d’autonomie liée à l’âge (pour les plus de 60 ans) ou atteint d’une maladie neuro-évolutive. Durant la pandémie actuelle, l’équipe organise des animations visio-conférence par téléphone. A découvrir aussi : des exercices de stimulation cognitive et exercices physiques en ligne.

Informations :

www.delta7.org

Lettre d'information pour les aidants / plateforme Val-de-Marne Ouest

Solitud’écoute

Vous avez 50 ans et plus ? Voilà bien longtemps que vous n’avez parlé à personne ? Pour rompre le silence et trouver du soutien moral, vous pouvez appeler Solitud’écoute, la plateforme d’appel de l’association reconnue d'utilité publique, des Petits Frères des Pauvres. Cette plateforme s’adresse aux femmes et aux hommes. Le numéro est gratuit, anonyme et confidentiel et ouvert tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) de 15h à 20h.

Informations :

www.petitsfreresdespauvres.fr

0800.47.47.88

Et aussi...

Radio Vivre FM : utile, pratique !

Cette radio associative a été créée pour donner la parole aux personnes concernées par le handicap, le grand-âge, la maladie ; cette radio traite des différences au sens large. Elle diffuse en modulation de fréquence pour l'Île-de-France sur 93.9 Mhz - Paris, Île-de-France et en streaming sur internet. Son équipe est composée de journalistes, animateurs et techniciens/réalisateurs valides et en situation de handicap.

Informations :

www.vivrefm.com

Fréquence : 93,9 Mhz



Val'Écoute : priorisation de réponse aux appels d'urgence

Face à la crise sanitaire, Val’Ecoute adapte ses interventions techniques au domicile des abonnés. Les nouvelles demandes de raccordement du matériel de téléassistance seront réalisées en priorité pour les demandes liées à des sorties d’hospitalisation ou répondant à des situations complexes repérées par les CCAS et/ou les Espaces Autonomie (problématique de santé avec risque de dégradation, chutes à répétition, handicap affectant presque totalement la mobilité). Ces demandes seront transmises par les CCAS à GTS Mondial Assistance, en charge du suivi de Val’Ecoute.

Informations :

Fiche service Val'Écoute