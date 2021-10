Handisport : Robert Marchant relève le défi avec son "vélo à bras"

Après le défi du Mont-Ventoux... Robert Marchant revient sur l'exploit : "J’en ai rêvé... et le rêve s’est réalisé le 1er septembre 2021 : la montée du Mont Ventoux à vélo à bras. Grâce à un travail d'équipe, ce projet est arrivé à point. Une montée sous le soleil avec un magnifique ciel bleu, une météo plus qu'agréable et sans vent. Six mois de préparation, 3000 km au compteur, un stage dans le Morvan et deux dans les Vosges ont été nécessaires pour me familiariser aux montées. Un grand merci à mes amis [...] ainsi que tous les soutiens qui m'ont permis de concrétiser cette belle aventure."