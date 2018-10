Inauguration du collège provisoire Saint-Exupéry : un défi relevé et des collégiens ravis

Temporaire ou pas, c'est LEUR collège. Et les centaines d'élèves de l'établissement Saint-Exupéry ne se privent pas de le rappeler, exaltés à l'idée de retrouver leur école depuis la rentrée 2018. Les bâtiments flambant neufs, répartis sur une surface de 4000m², sont constitué de blocs modulaires afin d'accueillir les collégiennes et collégiens. Cet établissement provisoire est érigé près du château de VIncennes et restera en place le temps de la dépollution du collège initial.

À situation exceptionnelle, chantier exceptionnel

En effet, au vu du caractère urgent de la situation, découverte en novembre 2017, le Conseil départemental s'était engagé à fournir pour septembre 2018, une option pérenne aux élèves contraints de quitter le collège Saint-Exupéry à Vincennes. Entre la durée d'instruction du dossier, le début effectif des travaux et les nombreuses contraintes de localisation, le chantier s'annonçait complexe. "Le cours des Maréchaux a l'avantage d'être proche du collège d'origine. Il est classé en zone naturelle en raison de son appartenance au bois de Vincennes et est classé monument historique en raison de sa proximité avec le château de Vincennes. La problématique était donc de construire un établissement de 4000m² de surface, répondant à toutes les normes, sur un site doublement classé et dans des délais serrés. En temps normal, un collège se construit en environ 18 mois. Là, nous n'avons eu que 6 mois." explique Karine Coignard-Chastagnier, chargée d'opérations au Département.

Des élèves conquis par la nouveauté des locaux

Ce bâtiment provisoire n’a rien à envier aux bâtiments conventionnels puisqu’il est soumis aux mêmes normes. Par ailleurs, il a été bâti en veillant à son intégration harmonieuse dans le paysage, et en respectant la végétation sur ce site protégé. Il a également été pensé pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur et une coursive qui dessert toutes les salles. Près de 12 millions d’euros ont été investis par le Département du Val-de-Marne pour ce chantier. Un effort financier qui témoigne de l’implication du Département pour la jeunesse et l‘éducation.



Le président du Val-de-Marne a inauguré le collège provisoire Saint-Exupéry

Inauguré le vendredi 28 septembre, en présence de Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, et Evelyne Rabardel, première vice-présidente du Conseil départemental, déléguée aux collèges et à l’action pour la réussite éducative, le collège fait déjà la fierté des élèves. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de jouer les guides touristiques pour présenter leurs locaux aux invités du jour.