Inauguration d'un programme d'habitat mixte à Ivry-sur-Seine : le logement reste une priorité du Département

Le soleil était à la fête samedi dernier à Ivry-sur-Seine. Il accompagnait Nathalie Dinner (vice-présidente du Conseil départemental), Abraham Johnson (président du groupe Valophis), Philippe Bouyssou (maire d'Ivry-sur-Seine) et Laurent Prévost (préfet du Val-de-Marne) pour un double évènement : l'inauguration de la rue Olympe de Gouges et l'inauguration de la résidence Hoche.

Cette dernière est le fruit d'un programme d'habitats mixtes, mené par le groupe Valophis Habitat, et est constituée de 171 logements, du studio au 4 pièces : 100 appartements en locatif social (dits logements sociaux) et 71 en accession à la propriété. Si la construction de cette résidence est évidemment une fierté pour la ville, elle l'est également pour le Département qui a financé ce programme immobilier par le biais d'une convention avec l'opérateur social Valophis Habitat.

En échange d'une aide départementale annuelle de 13 millions d'euros, Valophis Habitat s'engage à construire 2500 logements sociaux, soit environ 500 par an pendant la durée de cette convention qui s'étale jusqu'en 2020. Un partenariat destiné à soutenir un logement social de qualité et durable dans le Val-de-Marne.

L'accès au logement pour tous, une des priorités du Val-de-Marne



Inauguration de 171 nouveaux logements à Ivry-sur-Seine, dont une partie de logements sociaux

Si l'État pilote la politique du logement et fixe les grandes orientations nationales, les départements ont un rôle-clé. Le Conseil départemental n'a pas la compétence pour attribuer des logements, mais co-finance tout de même les programmes de construction de logement sociaux et de requalification du parc social et co-pilote le FSH (Fonds de Solidarité Habitat). Un rôle capital compte tenu de la demande : avec près de 90 000 demandes de logement sociaux, le besoin a été presque multiplié par deux, en 10 ans.

Le Département a fait le choix de soutenir les habitants des quartiers d'habitat social. Depuis 2002, 267 millions d'euros ont ainsi été investi pour le renouvellement urbain de 25 quartiers du territoire, dont 94 millions d'euros destinés spécifiquement à l'habitat. Une impulsion financière qui entre dans une dynamique globale : en 2006, le Val-de-Marne a été l'un des premiers départements à signer une convention cadre avec l'Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU) et l'État. Et l'engagement est toujours d'actualité : la poursuite de la rénovation urbaine des quartiers de logements sociaux a été actée dans les nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain (NPNRU ou "ANRU 2").

Amélioration du cadre de vie et de la qualité de l'habitat, prévention des expulsions et aide au maintien dans le logement (grâce au FSH), mixité sociale et rééquilibrage territorial sont quelques-uns des marqueurs de la politique publique du Val-de-Marne. Ces initatives illustrent l'engagement du Département de protéger les plus fragiles en sécurisant leur parcours locatif : des actions qui participent au "bouclier social".