Insertion professionnelle : une école pour apprendre à cuisiner selon Thierry Marx

Donner une chance aux personnes éloignées de l'emploi en les accompagnant vers une réinsertion professionnelle ? C'est tout le défi de la formation "Cuisine mode d'emploi(s)", créée en 2012 par le chef Thierry Marx. Profitant de l'essor du secteur de la restauration, qui propose chaque année 50 000 emplois, le chef a choisi de concevoir une école gratuite destinée à former des professionnels en quelques semaines. L'objectif : faire naître et valoriser de nouveaux talents. Déjà présente dans plusieurs villes de France (Besançon, Marseille, Dijon, Clichy-sous-Bois...), l'école "Cuisine mode d'emploi(s)" a ouvert ses portes à Champigny-sur-Marne, il y a quelques mois. Un très beau projet largement soutenu par le Département.

Cuisine mode d'emploi(s), une formation gratuite pour favoriser l'accès à l'emploi

Pendant 11 semaines (8 semaines en centre de formation et 3 semaines de stage en entreprise), 8 à 10 adultes éloignés de l'emploi ont l'opportunité d'être formés aux côtés du chef Frédéric Michaud. Qu'ils soient demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes demandeurs d'emploi sans qualification ou encore personnes placées sous main de justice, tous peuvent bénéficier d'une seconde chance. Qu'importe leur passé : l'école veut surtout des élèves motivés. Une motivation qui se doit d'être perceptible dans l'application du mode RER, si cher au chef Marx : Rigueur, Engagement, Régularité.



Bienvenue dans le restaurant d'application de "Cuisine mode d'emploi(s)" à Champigny-sur-Marne.

Soutenu notamment par le Département, qui met par exemple à disposition les locaux du collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne, le dispositif propose une formation diplômante entièrement gratuite. A l'issue de cours théoriques et pratiques intensifs dans le centre puis d'un stage dans les cuisines d'un lieu prestigieux, les élèves décrochent un certificat de qualification professionnelle reconnu par la profession et l'État. Et, dans 90% des cas, un emploi dans les trois mois. Apprentissage des gestes, de recettes, de la réglementation et des normes d'hygiène, de la gestion des coûts, initiation à la sommellerie... les élèves sont formés et encadrés pour proposer un service de qualité. Outre la mise en pratique quotidienne, les stagiaires officient également dans le cadre d'un restaurant d'application : entrée, plat, dessert, pain... tout est fait maison, sous la supervision du chef Michau. Deux sessions de stagiaires ont déjà été formées et une troisième session commencera dès le 4 mars 2019 dans l'ancien collège départemental.

Une idée de Thierry Marx, ex-Campinois engagé

Et la qualité de la formation proposée est indiscutable. Le chef Thierry Marx, à l'initiative du projet, garde un regard sur toutes les écoles ouvertes. Détenteur de plusieurs récompenses (notamment deux étoiles au guide Michelin), auteur de plusieurs livres, ancien juré de l'émission Top Chef sur M6, le chef Marx est un visage (re)connu dans le milieu de la gastronomie. Loin d'être élitiste pour autant, l'homme s'engage pour contribuer à la résinsertion professionnelle et accompagner les plus fragiles vers l'emploi. Un objectif commun avec le Département.



A Champigny-sur-Marne, la formation en commis de cuisine (traditionnelle et cuisine collective) est enseignée - Photo Cuisine mode d'emploi(s).

Accompagner vers l'emploi : une volonté forte du Département

Le conseil départemental a cru et porté le projet de l'implantation de "Cuisine mode d'emploi(s)" à Champigny-sur-Marne. C'est donc tout naturellement que le Département a prêté ses locaux au centre de formation qui accueille également le restaurant d'application des élèves. L'investissement dans ce projet de réinsertion professionnelle n'est pas anodin et traduit l'engagement du Val-de-Marne pour la justice sociale : lutte pour l'accès à l'emploi pour tous et soutien du développement économique. C'est donc avec fierté que le territoire accueille cette école à Champigny-sur-Marne.