Instameet : des influenceurs Instagram découvrent la Roseraie du Val-de-Marne

Avec l'aide de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, le Département a organisé, le 2 juin dernier, son premier "Instameet". Plusieurs utilisateurs et utilisatrices d'Instagram ont été invités à une visite privée de la Roseraie du Val-de-Marne, située à L'Haÿ-les-Roses.





Instameet à la Roseraie du Val-de-Marne (©CD94) Insta... quoi ? Instameet ! Mot-valise inspiré d'Instagram et de l'anglais "meet" (signifiant "rencontre"), un Instameet est un évènement organisé pour faire connaître un lieu à travers le regard d'utilisateurs et utilisatrices d'Instagram.

Le 2 juin dernier, le Département et l'association Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, ont organisé leur premier Instameet dans un endroit aussi dépaysant que sublime : la Roseraie du Val-de-Marne située à L'Haÿ-les-Roses. Très (re)connue à l'étranger, cette superbe roseraie qui regroupe près de 3000 variétés de roses est pourtant encore trop méconnue du public val-de-marnais. Jardin d’agrément, de plaisir et de beauté, la Roseraie du Val-de-Marne, créée par Jules Gravereaux à la fin du XIXe siècle, est devenue un jardin public mondialement renommé. Dans cet écrin entièrement consacré à la rose, on y découvre plus de 2 900 variétés de roses, mises en valeur dans un jardin à la française de 1,5 hectare.

Ce jardin, homologué "Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées" et inscrit à l’inventaire des monuments historiques, a également été labellisé, depuis 2011, "Jardin remarquable". Ces milliers de roses y sont réunis en 13 collections uniques en fonction de leurs origines, de leur histoire et de leurs variétés.

Pour saisir toute la poésie, la beauté et l'intérêt de ce lieu, tant sur le plan esthétique que culturel et patrimonial, quelques Instagrameurs franciliens ont répondu à l'invitation et nous ont rejoint pour une visite privée de ce jardin de roses, dessiné par l'architecte-paysagiste Edouard André.

Les 5 sens en éveil à la Roseraie





Instameet à la Roseraie du Val-de-Marne (©CD94) Début juin, au meilleur de sa floraison, la Roseraie était de toute beauté pour accueillir nos convives : les couleurs et le senteurs plus éclatantes et variées les unes que les autres. Et même si certaines roses souffraient déjà de la chaleur suffocante de ce jour (plus de 30 degrés !), les milliers de roses avaient déployé leurs plus beaux atours pour séduire les influenceurs et influenceuses d'Instagram sur place. Tous les sens étaient en éveil.

La vue, bien sûr pour découvrir l'éventail de couleurs qui ornent les roses : du rose diaphane à l'incandescent rouge en passant par le timide vert, le volcanique orange, le lumineux jaune ou encore le virginal blanc ; l'odorant, évidemment, pour humer les délicates nuances de roses de la plus sucrée à la plus vive ; le toucher pour caresser les pétales, doux comme du velours ; l'ouïe pour savourer le bruit de la brise qui se faufile dans les différentes allées de roses ; et le goût pour les plus gourmandes et gourmandes qui ont pu se délecter d'une boisson à la rose dans le salon de thé attenant à la roseraie.





Instameet à la Roseraie du Val-de-Marne (©CD94) Surpris qu'un tel trésor culturel se niche sur le territoire val-de-marnais, les influenceurs et influenceuses n'ont pas manqué d'immortaliser les stars du jour : rosiers grimpants, rosiers botaniques (ressources génétique pour de nombreuses roses modernes), roses horticoles, roses étrangères et tant d'autres. D'autant qu'en plus de découvrir pour la première fois ce jardin historique, nos invités ont pu bénéficier des commentaires de Guillaume Le Texier, agent départemental, qui a joué les guides et assuré la visite. Egrenant quelques unes des nombreuses anecdotes liées à la Roseraie départementale, l'expert de la rose a su intéresser les convives du jour au point de susciter de nombreuses questions. Et comment nomme-t-on une rose ? Comment peut-on retrouver une rose dans cette immense roseraie ? Comment se passe l'hybridation de roses ? Quel est le meilleur moment pour visiter la roseraie ? Existe-t-il des roses naturelles de couleur bleu ? Des questions qui trouvent leurs réponses sur place, auprès des experts du Département.

La Roseraie du Val-de-Marne, connue jusqu'au Japon

La collection a de quoi en impressionner plus d'un et plus d'une. La Roseraie du Val-de-Marne possède notamment la plus importante collection de roses anciennes au monde, avec des rosiers aujourd’hui disparus des jardins et du commerce. Et si cette Roseraie fait la fierté de son propriétaire, le Conseil départemental du Val-de-Marne, elle est connue bien au-delà du territoire. La première roseraie au monde jouit d'une notoriété qui dépasse les frontières de Val-de-Marne, de la région, de la France... et même de l'Europe ! La Roseraie du Val-de-Marne est en effet très connue en Asie et de nombreux touristes viennent tous les ans visiter cette encyclopédie de la rose à ciel ouvert. En 2016, une équipe de tournage japonaise s'était d'ailleurs rendue dans la Roseraie.

Et vous, quand allez-vous venir à la Roseraie ?



Instameet à la Roseraie du Val-de-Marne (©CD94)

De mai à septembre, des visites guidées sont proposées aux visiteurs et visiteuses de la Roseraie du Val-de-Marne, mais le meilleur moment ets sans conteste entre mi-mai et mi juin.

Concerts, portes-ouvertes, conférences, cours de taille et bourses aux plantes, de nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année à la Roseraie du Val-de-Marne, à l’initiative du Département et d’associations. D'ailleurs, le 9 juin, la Roseraie du Val-de-Marne vous accueille gratuitement à l'occasion de l'évènement "Rendez-vous aux jardins 2019" ! Ateliers sur l'entretien des rosiers, conseils sur la biodiversité uutile du jardin, visite guidée gratuite de la roseraie, balade contée... Toute la journée, le jardin sera le théâtre des rencontres entre amoureux et amoureuses de la rose.

Merci à Val-de-Marne tourisme & loisirs et merci aux Instagrameurs d'avoir suivi la visite de la Roseraie du Val-de-Marne avec nous. Pour revivre cet événement à travers notre story Instagram, rendez-vous sur notre compte.