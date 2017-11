Isabelle Simler nous dévoile "Doux Rêveurs", l’album de naissance 2018

Tous les enfants nés en 2018 dans le Val-de-Marne et leur famille recevront en cadeau l'album "Doux Rêveurs" d’Isabelle Simler. Une lecture projetée suivie d’une table ronde aura lieu à l’hôtel du Département, lundi 13 novembre, en présence de l’autrice et de Jean Poderos, directeur des éditions Courtes et Longues, Fanny Storck, chercheuse et enseignante à l’école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort.

Comme chaque année, le Département du Val-de-Marne offre un album de naissance aux nouveau-nés. Pour l’année 2018, il s’agit de Doux Rêveurs d’Isabelle Simler aux éditions Courtes et Longues. En 2017, ce livre a bénéficié de l’aide à la création littéraire jeunesse du Conseil départemental du Val-de-Marne. Une scénographie élaborée à partir de l’univers du livre sera à découvrir, lundi 13 Novembre, sur la mezzanine de l'Hôtel du Département.

Doux Rêveurs : au plus près du sommeil et des rêves des animaux

A travers une série de portraits, Doux Rêveurs d’Isabelle Simler propose des illustrations d’animaux aux couleurs vives avec un style caractérisé par des longs traits étirés et souples. L’origine du projet émane d’une volonté d’approcher le sommeil des animaux et d’apprivoiser le monde de la nuit. L’autrice et illustratrice a souhaité décrire les rêves des animaux. En effet, chaque illustration est accompagnée d’un petit texte descriptif qui mène le lecteur dans le voyage des songes. Elle nous dévoile les attitudes des animaux au moment du coucher et saisit leur état lorsqu’ils sont complètement endormis. L’autrice a choisi de faire des gros plans afin de capter le regard des animaux et des plans éloignés pour découvrir le milieu dans lequel ils évoluent.

Plume d'Isabelle Simler, récompensé par le New York Times

Le Prix du meilleur album illustré pour enfants de l'année 2017 a été attribué à Plume, d'Isabelle Simler, 2012 (éditions Courtes et Longues). Pour cette 65ème édition, Le New York Times et la Bibliothèque publique de New York (New York Public Library) ont révélé leur sélection de 10 livres : parmi eux, trois auteurs édités en France et notamment Plume, d'Isabelle Simler.

Ce prix apporte une reconnaissance internationale à Isabelle Simler, qui intervient en même temps que la bourse de création du Département pour Doux rêveurs.

Un album de naissance pour donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge

Doux Rêveurs sera le 28ème album jeunesse offert par le Département. Depuis 1989, le Département fait appel à un artiste pour créer un ouvrage qui donne le goût de la lecture aux tout-petits et les invite à porter un regard sur une œuvre artistique. Près de 500000 albums ont ainsi été offerts aux bébés val-de-marnais depuis la création du dispositif, qui participe à la politique menée par le Conseil départemental en faveur de l’accès de tous à la culture, et ce dès le plus jeune âge. La lecture est en effet une activité fondatrice dans la vie de chaque individu. Elle est une pratique d’enrichissement personnel et d’ouverture aux autres. A ce titre, elle constitue l’une des armes pour lutter en faveur de l’émancipation des individus et contre l’obscurantisme. C’est en développant leur esprit critique et en accédant à des savoirs très différents que les enfants d’aujourd’hui pourront exercer leur libre-arbitre demain.

Portrait d'Isabelle Simler