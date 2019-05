Jeux du Val-de-Marne 2019 : demandez le programme !

Les Jeux du Val-de-Marne reviennent ! Du 1er au 16 juin 2019, cet événement vous permettra de découvrir et de vous initier à de nombreuses disciplines. L'occasion pour les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises de se réunir autour des valeurs du sport : le partage, l’esprit d’équipe, le plaisir de l’effort et la convivialité.

Jeux du Val-de-Marne 2019 : du sport gratuit pour tous et toutes !

Jeunes, moins jeunes, valides, en situation de handicap, athlètes de haut niveau ou sportifs amateurs... Tout le monde doit pouvoir avoir accès au sport. C'est dans cette logique de "sport pour tous" que le Département organise depuis plus de 50 ans sa quinzaine sportive : les Jeux du Val-de-Marne. Cette année, la population est invitée à participer aux nombreuses activités sportives gratuites sur tout le territoire.

Sur fond de bonne humeur, les Val-de-marnais de tous les âges pourront s'initier au taekwondo (Arcueil), au handball (Alfortville), au handi-sport (Bonneuil-sur-Marne), au paddle (sur la Marne, à Nogent-sur-Marne), à l'aviron (lac de Créteil) et même... au sabre laser (Sucy-en-Brie) !

Retrouvez tous les évènements associés aux Jeux du Val-de-Marne 2019 sur la carte interactive ci-dessous (cette carte sera mise régulièrement à jour):

Cliquez ici pour voir la carte interactive en plein écran.

Des athlètes (re)connus sur place

Des athlètes de haut niveau, soutenus par le Département, seront également présents tout au long de cette quinzaine afin de démontrer leur attachement à la pratique sportive pour tous, sans distinction et sans discrimination. Sont attendus : Luka Mkheize (judo), Dora Tchakounte (haltérophilie), Antoine Jesel (aviron handisport), Tiavo Randrianisa (taekwondo), Benjamin Auffret (plongeon), Sarah Adidou (taekwondo) et Amandine Buchard (judo). Estelle Mossely, championne du monde olympique de boxe, sera également sur place le 16 juin lors de la Val'Dingo 94. Figure de proue de l'initiative "Boxer les préjugés" -qu'elle porte avec son association et le soutien du Val-de-Marne- la championne rappellera son engagement dans la lutte contre les préjugés dans la pratique sportive.

Les initiatives scolaires dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne

Des actions sportives (portées conjointement avec l'UNSS et l'USEP) pour les élèves de primaire et de collège auront lieu pendant cette quinzaine sportive. L'USEP (l'Union Sportive pour l'Enseignement du Premier degré) sera ainsi à l'origine de plusieurs initiatives au parc du Tremblay et au parc de Choisy-Paris/Val-de-Marne : les élèves de primaire pourront s'essayer au rugby, golf, football, double dutch ou encore être sensibilisés au handisport. Quant à l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), elle organisera des actions destinées au public collégien à travers un tournoi (tennis, football, volley, handball), des olympiades des collèges et différentes initiatives de tennis de table, escalade, Ultimate, golf et athlétisme.

Le sport pour tous, une volonté forte du Département

Les Jeux du Val-de-Marne illustrent la volonté du Département favoriser l'accès au sport à tous et toutes. L’objectif est de permettre à chaque Val-de-Marnais et chaque Val-de-Marnaise, quel que soit son âge, la ville où il réside, la situation financière de sa famille, qu’il soit ou non confronté à un handicap, de pratiquer le sport de son choix.

Pour mettre en place cet important évènement que sont les Jeux du Val-de-Marne, le Département s'appuie sur la participation des villes qui accueilleront les festivités, ainsi que les comités sportifs départementaux, les associations locales, le Comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne (CDOS), l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), l'Union nationale du sport scolaire (UNSS), la Direction départementale de la Cohésion sociale (DDICS).

#JeuxDuValDeMarne sur les réseaux sociaux

Partagez vos plus belles photos avec le #JeuxDuValDeMarne, sur Instagram, Facebook ou Twitter ! Abonnez-vous, partagez, likez, commentez et rejoignez la communauté des Jeux du Val-de-Marne.