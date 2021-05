Jeux du Val-de-Marne 2021 : demandez le programme !

Le Val-de-Marne, terre de sport... et terre de jeux ! Les Jeux du Val-de-Marne reviennent en 2021 sous un format inédit. Au programme : la course des Jeux du Val-de-Marne qui doit nous permettre, tous ensemble, de réaliser 9 710 km pour rejoindre symboliquement Tokyo.

Course des Jeux du Val-de-marne : ensemble, relevons le défi ! Début de la course du Val-de-Marne jusqu'à Tokyo : 22 mai 2021

Après une année 2020 compliquée, les Jeux du Val-de-Marne reviennent en version allégée en 2021. Principal temps fort de cette année : une gigantesque course pour rejoindre symboliquement Tokyo.

Participez à la course des Jeux du Val-de-Marne !

Tokyo, au Japon, accueillera les prochains Jeux olympiques et paralympique cet été. Pour accompagner cet évènement sportif international et soutenir les athlètes val-de-marnais sélectionnés, les Jeux du Val-de-Marne réalisent symboliquement le trajet jusqu'au Japon.

Pendant la quinzaine sportive, du 22 mai au 6 juin 2021, tous les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises sont invités à courir ou marcher en enregistrant la distance parcourue sur une application mobile gratuite. L'objectif ? Réaliser les 9 710 kilomètres ensemble pour atteindre Tokyo !

PARTICIPEZ A LA COURSE EN 4 ÉTAPES SIMPLES Téléchargez l'application mobile gratuite "Jeux du Val-de-Marne" (disponible prochainement sur l'Apple store et le Google PlayStore) Créez votre compte gratuitement en vous géolocalisant Parcourez, en marchant ou en courant, la distance que vous souhaitez et enregistrez-la Bravo ! Vous venez de contribuer à la course pour atteindre Tokyo.

Pour suivre l'avancement du trajet jusqu'à Tokyo, suivez les cartes postales envoyées par Val sur les réseaux sociaux du Département. Ce personnage bleu avancera au rythme de la population val-de-marnaise et traversera une partie de la planète pour atteindre la capitale japonaise et aller soutenir nos athlètes val-de-marnais sur place !

Les Jeux du Val-de-Marne, c'est aussi... des défis sportifs en ligne

Le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) est aussi de la fête. En remplacement du traditionnel challenge qu’il propose chaque année aux Jeux du Val-de-Marne, le CDOS a élaboré une nouvelle formule avec des défis sportifs en ligne. Ceux-ci tourneront autour d’épreuves d’adresse, d’équilibre, de souplesse, d’endurance et de force. Il vous sera proposé de résoudre des quiz (sur les jeux ­olympiques, sur les athlètes du Val-de-Marne, nutrition, santé…). Une épreuve de plogging, courir en ramassant les déchets trouvés sur son parcours, devrait également être au menu.

Jeux du Val-de-Marne et Jeux olympiques : déjà une grande histoire

Jeux du Val-de-Marne 2021 : une édition un peu différente

Après une déchirante annulation en 2020 en raison de la pandémie, les Jeux du Val-de-Marne font leur retour en 2021. Cette édition se révèle inédite à plus d'un titre.

Inédite d'abord par son fonctionnement allégé. En raison de la situation sanitaire actuelle, les temps forts habituels des Jeux sont ainsi suspendus pour cette année : pas de Voguez sur le lac, pas de Val'Dingo 94, pas d'initiation à diverses disciplines.

Inédite aussi par son ancrage international ! A l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été - et à trois ans des Jeux de Paris- les Jeux du Val-de-Marne prennent un tournant olympique grâce à une course symbolique.

Quelles que soient les conditions, l'ADN des Jeux du Val-de-Marne 2021 reste inchangé : fédérer autour des valeurs du sport comme l’esprit d’équipe, le plaisir de l’effort et la convivialité.

Val-de-Marne, terre de sport, terre de jeux

Labelisé "Terre de Jeux" par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojo), le Département a présenté les candidatures de 30 équipements sportifs pour devenir centres de préparation aux Jeux (CPJ). Ces équipements de haut niveau ont vocation à accueillir les délégations étrangères, lors des phases d’entraînements qui précédent le déroulement de la compétition.