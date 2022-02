Jeux olympiques et paralympiques de Pékin 2022 : Gwendoline Daudet, une athlète val-de-marnaise en compétition

Après avoir brillé aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo au cours de l'été 2021, le Val-de-Marne est à nouveau représenté dans les nouvelles olympiades. Gwendoline Daudet, patineuse et championne de short-track, est une Fontenaysienne qui disputera plusieurs épreuves aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Quelques mois après la moisson de médailles val-de-marnaises récoltées aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, le sport de haut niveau fait à nouveau parler de lui. Ce sont cette fois les Jeux d'hiver, organisés à Pékin, qui rythment l'actualité sportive. Et pour ces Jeux 2022, une athlète val-de-marnaise représente le département : Gwendoline Daudet, championne de short-track.

Elle est attendue sur plusieurs épreuves : le relais mixte (nouvelle épreuve olympique) ; le 500 m ; le 1 000 m ; et le 1 500 m.

Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin

Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin débuteront officiellement le 4 février 2022 et quinze disciplines sont au programme de cet évènement sportif hivernal. Parmi elles : le bobsleigh, le curling, le patinage artistique, la luge, le snowboard ou encore le short-track.

Le short-track aux JOP de Pékin 2022

La Fédération française des sports de glace a sélectionné quatre athlètes pour représenter la France dans les épreuves de patinage de vitesse sur piste courte (ou "short-track") lors de ces Jeux : Gwendoline Daudet, Tifany Huot-Marchand, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape. Le short-track fait partie des premières épreuves de ces Olympiades puisque la compétition se tiendra du 5 au 16 février 2022.

Nouveauté cette année : le relais mixte fera ses débuts olympiques. Une nouveauté née de la volonté de mettre davantage en avant l'égalité entre les sexes grâce à des épreuves mixtes dans les disciplines olympiques. C'est dans cette logique que, le 5 février 2022, le relais mixte de short-track fera ses grands débuts aux JO d'hiver. Et pour la première fois de l'histoire, un titre olympique sera donc décerné dans cette épreuve.

La compétition consistera en un relais de 2 000 mètres : chaque équipe fera 18 tours de la piste de 111,12 mètres de long. Les athlètes feront deux passages sur la glace dans l'ordre suivant : femmes-femmes-hommes-hommes-femmes-femmes-hommes-hommes.



Gwendoline Daudet, athlète val-de-marnaise ©O. Brajon

Qui est Gwendoline Daudet ? Et qu'est-ce que le short-track ?

Daudet, déjà un joli palmarès

Née à Nogent-sur-Marne en 1998, Gwendoline Daudet a déjà une solide expérience du sport de haut-niveau. Licenciée au club de l'US Fontenaysienne (club soutenu par le Conseil départemental), l'athlète a découvert le patinage puis le short-track avant ses 10 ans.

Dans son palmarès, citons par exemple la médaille de bronze remportée au Championnat d’Europe, sur l’épreuve du 3.000m relais, en 2018 ; le titre de championne d'Europe du 3000 mètres récolté en janvier 2021, en Pologne ; la médaille d’argent du relais des Mondiaux de short-track, en mars 2021, aux Pays-Bas ; ou encore la médaille d'argent aux Championnats de France Elite des sports de glace, à Cergy, en décembre 2021. Une belle deuxième place, et un joli titre de vice-championne de France qui l'a pourtant partiellement déçue. "J'aurais pu mieux faire qu'un abonnement aux 2e places... Je n'étais pas en super forme après les qualifications pour Pékin 2022. Je suis déjà heureuse de ne pas m'être blessée dans la chute survenue lors de la finale du 500 mètres..." avait-elle expliqué au magazine de Fontenay-sous-Bois.

Côté études, la jeune femme a une licence d’histoire et est actuellement en MBA management et marketing sportif. Elle est également engagée sur la question de l'égalité femmes-hommes dans le sport.

Le short-track, un sport de glisse mêlant stratégie et intensité

Le short-track, ou patinage de vitesse sur piste courte, est un sport intense et complet. S'il est à ranger dans la même famille sportive que le patinage artistique et le patinage de vitesse, le short-track se différencie nettement. Contrairement au patinage de vitesse, les spécialistes du short-track se défient les uns les autres et non le chronomètre. En conséquence, les courses de patinage de vitesse sur piste courte font la part belle à la stratégie, à l’adresse et à la haute intensité.

Les origines du short-track remontent à 1905, quand des athlètes originaires d'Amérique du Nord participaient à des épreuves de patinage de vitesse en départ groupé sur des pistes ovales de 400 m de long. Mais face à l’absence de pistes adaptées dans les pays concernés (Canada et Etats-Unis), les patineurs nord-américains ont commencé à s’entraîner sur des patinoires. Ce changement de lieu d'entraînement et ce raccourcissement de la piste a peu à peu transformé le sport. Pour faire face aux nouveaux challenges sportifs induits par cette piste courte (virages plus serrés, lignes droites moins longues), de nouvelles techniques ont progressivement émergé pour devenir le short-track actuel que l'on connaît.

La popularité grandissante de ce sport l'a progressivement mis sur le devant de la scène internationale. En 1976, les premières compétitions internationales de short-track sont organisées et il faut attendre les Jeux d'hiver d’Albertville, en 1992, pour que ce sport soit inscrit au programme olympique.

PROGRAMME JO D’HIVER DE PEKIN 2022 DE GWENDOLINE DAUDET - Short-track RELAIS MIXTE : samedi 5 février INDIVIDUEL : 500m : lundi 7 février

1000m : vendredi 11 février

1500m : mercredi 16 février

Les Jeux de Paris 2024 se préparent et le Val-de-Marne est dans les "starting-blocks"

33 CPJ dans le Val-de-Marne

La France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d'été dans deux ans, et le Val-de-Marne fera partie de l'aventure. Grâce aux nombreux clubs sportifs présents sur le territoire et grâce aux nombreux espoirs sportifs qui s'y entraînent, il y a fort à parier que le Val-de-Marne saura tirer son épingle du jeu.

Outre les athlètes val-de-marnais qui se qualifieront pour cet évènement international, le département bénéficiera également d'une belle visibilité grâce aux infrastructures sportives. 33 équipements sportifs val-de-marnais ont été officiellement retenus comme centres de préparation aux Jeux (CPJ). Ces CPJ pourront accueillir des délégations sportives étrangères pour des entrainements en amont des Jeux de 2024.

Le Val-de-Marne, labellisé "terre de jeux"

Créé par le comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO), le label "Terre de Jeux" a pour ambition d’encourager tous les territoires de France à s’engager dans l’aventure olympique et paralympique. Ainsi, en signant cette convention, le Conseil départemental du Val-de-Marne entend prendre toute sa place dans cette dynamique sportive, touristique et festive. A ses côtés, une vingtaine de communes val-de-marnaises a également obtenu ce label. Ensemble, ils s’engagent à faire vivre, à l’échelle locale et pour le plus grand nombre, l’émotion des Jeux.

Pour le Département du Val-de-Marne, cette démarche s’inscrit dans la continuité de sa politique en faveur du sport pour tous, qui comprend notamment de nombreux dispositifs de subvention et d’accompagnement des acteurs sportifs du territoire. Il démontrera une nouvelle fois en 2022 son engagement pour le sport avec, par exemple, l’organisation des 56e Jeux du Val-de-Marne en juin.