Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021 : des athlètes du Val-de-Marne qualifiés

Des sportifs et sportives licenciés dans des clubs val-de-marnais sont d’ores et déjà qualifiés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021.

Ces qualifications s'inscrivent dans la dynamique sportive du territoire. En effet, avec ses 283 000 licenciées et licenciés dans les 464 clubs val-de-Marnais, le Val-de-Marne compte parmi les territoires ayant le plus de pratiquantes et pratiquants en Ile-de-France.

Le Val-de-Marne en force dans la délégation française de judo

Quatre judokates et judokas val-de-marnais ont en effet été sélectionnés pour représenter la France aux Jeux olympiques de Tokyo. Parmi eux, deux sont des athlètes en convention d’insertion professionnelle avec le Département.

Tout juste championne d'Europe des -52 kg, la judokate Amandine Buchard du Red star club de Champigny-sur-Marne, est sélectionnée parmi les judokates françaises qui défendront le maillot tricolore. La no1 mondiale représente l’une des meilleures chances de médailles françaises aux Jeux. En convention d’insertion professionnelle avec le Conseil départemental, elle est affectée au service des sports du Département.

Luka Mkheidze (-60 kg), vice-champion d’Europe du club Sucy Judo, a été choisi de son côté pour être parmi les 10 judokas sélectionnés par la Fédération Française de judo. Il est également en convention d’insertion professionnelle avec le Conseil départemental. Ce dispositif permet aux deux athlètes de combiner une pratique sportive de haut niveau et l’acquisition de compétences professionnelles, précieuses pour préparer leur reconversion par la suite.

Axel Clerget (-90 kg) du club Sucy Judo a aussi validé son billet pour les Jeux de Tokyo. Il est l'une des nouvelles figures de proue de l’équipe de France masculine.

Enfin, Clarisse Agbegnenou, licenciée au RSC Champigny Judo, fera également partie de la délégation française de judo. Elle est quadruple championne du monde des moins des -63 kg et vise la médaille d’or.

Romain Cannone rejoint l’équipe de France d’épée

Le vice-champion de France de 2019 disputera les JO de 2021 par équipe. En effet, l’épéiste du VGA Saint-Maur Escrime complètera l’équipe de France aux côtés de Yannick Borel, Alexandre Bardenet et Daniel Jerent. Cette qualification a été gagnée grâce à la deuxième place de l’équipe de France masculine aux mondiaux d’escrime de Paris.

Alaïs Kalonji crée la surprise en plongeon

La plongeuse de haut vol (10 m), licenciée au club de la VGA de Saint-Maur sports d’eau, a validé son billet en terminant 18e à la coupe du monde de Tokyo. Grâce à cette belle performance, la jeune plongeuse de 23 ans va vivre sa première participation à cette compétition.

Valentin Belaud, qualifié en pentathlon

Valentin Belaud du club de la Vie au Grand air de Saint-Maur, a décroché à Budapest un deuxième titre de champion du monde de pentathlon moderne en 2019, après celui obtenu en 2016 à Moscou. Cela lui a permis de gagner sa place pour les Jeux olympiques de Tokyo.





Les olympiennes et olympiens soutenus par le Département

En attendant le début des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, les athlètes sélectionnés bénéficieront d’une bourse du Département pour les aider dans leur préparation. Cette bourse s’ajoute à celle accordée à leur club dans le cadre du dispositif « soutien au sport de niveau national – sport individuel » s’ils sont inscrits sur les listes de haut niveau de l’Agence nationale du sport et au soutien accordé s’ils sont en convention d’insertion avec le Département. Depuis la création de ce dispositif d’insertion, dans les années 80, plus de 50 sportifs en ont bénéficié et certains sont restés au sein des services départementaux.

Certains athlètes étrangers s'entraînant dans le Val-de-marne se sont également qualifiés : Sarra Besbes, l’escrimeuse tunisienne qui s’entraîne au club de Saint-Maur a arraché son ticket de qualification pour les JO de Tokyo lors du tournoi de Kazan en Russie.

Le Val-de-Marne, terre des jeux 2024

En 2020, le Département a été labellisé « Terre de jeux » par le COJOP (le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024). Par la suite, 30 équipements sportifs du Val-de-Marne ont été sélectionnés pour faire partie de la liste officielle des centres de préparation aux Jeux (CPJ) proposée aux délégations étrangères pour s'entraîner avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Parmi les infrastructures Val-de-marnaises choisies on retrouve, la Maison du Handball, le Centre départemental de tir à l’arc, la base nautique de Champigny-sur-Marne. Découvrez la liste complète.

Au moment où cet article est publié, d’autres athlètes val-de-marnais sont en phase de qualification ou sont pressentis pour être sélectionnés pour les JO. Cet article sera mis à jour en fonction de leur résultat aux différentes compétitions de qualification ou de leur sélection *