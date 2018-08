Journées du patrimoine dans le Val-de-Marne : demandez le programme !

Mettre en valeur les lieux et bâtisses val-de-marnais ? Une engagement permanent du Département qui prend encore plus son sens lors d'une belle occasion comme les journées européennes du patrimoine. Un week-end de septembre pour mettre davantage en lumière les quelques joyaux de notre territoire.

Découverte des bâtiments du Conseil départemental

Mi-septembre, les habitants auront par exemple la possibilité de visiter le magnifique bâtiment qui abrite la Préfecture du Val-de-Marne et l'hôtel du Département, à Créteil. Une pépite architecturale que l'on doit à Daniel Badani et qui regorge de curiosités visuelles extraodinaires, aux infinis détails soignés. Le bâtiment des Archives départementales, lieu de conservation et de valorisation de l'histoire et de la mémoire du territoire, proposera un week-end insolite entre escape game, visite guidée, chasse à l'archive et découverte du tout nouveau site dédié.

Célébrer la littérature et la culture

Impossible de valoriser les trésors de notre territoire sans évoquer le MacVal. Le célèbre musée proposera ateliers, découvertes et performances artistiques. Les amoureux de la littérature pourront faire une halte à la maison de l'histoire et du patrimoine de Champigny-sur-Marne qui célèbrera l'écriture autour d'une exposition et d'animations. Enfin, les plus sensibles à la danse se précipiteront à la Briqueterie (Vitry-sur-Seine) pour une visite et un atelier. Les passionnés d'histoire privilégieront la visite du Fort du Sucy-en-Brie, l'un des rares ouvrages ouverts au public de la seconde ceinture fortifiée de Paris

La faune et la flore mises à l'honneur

Si vous ne jurez que par la nature, alors les espaces verts du Val-de-Marne s'offrent à vous. Découverte de la biodiversité du parc des Hautes-Bruyères à Villejuif, des collections de la Roseraie à l'Haÿ-les-roses et des recoins inédits de la Plage bleue à Valenton... Ces lieux naturels sont autant d'expériences dépaysantes et originales à vivre au cours de ce week-end de (re)découverte du département val-de-marnais.

Retrouvez toutes les animations des journées du patrimoine sur notre carte interactive.