La Cité des métiers vous accueille pour des ateliers, événements et ressources sur l'emploi

La CIté des métiers est un lieu d'information et de conseils sur les métiers, la formation, l'emploi et la création d'activité. C'est un espace pour découvrir des métiers, améliorer sa recherche d'emploi, s'orienter, se former, évoluer ainsi que pour réussir sa création d'entreprise.

Découvrir des métiers

De janvier à mars 2020, des ateliers de présentation de métiers sont organisés.

Les métiers de l'immobilier : mardi 28 janvier 2020 à 13h45

Les boutiques de luxe de l'aéroport d'Orly recrutent : jeudi 30 janvier à 9h

Famille d'accueil, pourquoi pas vous ? : lundi 3 février à 13h45

Se former en énergétique : mardi 4 février à 13h45

Les métiers des travaux publics : mercredi 5 février à 13h45

Se former en alternance aux métiers de la restauration : mercredi 11 mars à 9h45

Améliorer sa recherche d'emploi

Rédiger un CV efficace 7 et 23 janvier, 5 et 18 février, 5,18 et 31 mars à 9h15 Rédiger une lettre de motivation qui retient l'attention 8 et 21 janvier, 6 et 19 février, 3 et 19 mars à 9h Simulation d'entretien 9 et 22 janvier, 4 et 20 février, 4 et 17 mars de 9h à 11h30 Savoir communiquer par son image 28 janvier, 27 février et 25 mars à 9h15 Bien préparer son entretien 15 et 30 janvier, 11 et 26 février, 12 et 24 mars à 9h15 Convaincre son futur employeur en 5 minutes 14 et 29 janvier, 13 et 25 février, 11 et 26 mars à 9h15 Le savoir-être, un critère-clé de l'entretien 31 janvier et 5 mars à 13h45 Optimiser sa recherche d'emploi avec Internet 16 janvier, 12 février et 10 mars à 9h15 45 ans et +, comment valoriser une offre de compétences ? 6 février et 20 mars à 13h45 Gérer son stress dans sa recherche d'emploi 20 janvier à 9h15 Coaching individuel 15 janvier, 12 février et 11 mars de 13h30 à 17h Utilisez vos forces pour réaliser votre projet professionnel 28 janvier et 26 février à 13h15 Booster sa concentration pour rechercher un emploi 3 mars à 9h15

S'orienter, se former, évoluer

Des conseillères et conseillers reçoivent gratuitement le public sans rendez-vous le lundi, de 9h30 à 12h et de 13h à 17h, et du mardi au vendredi, de 13h à 17h30. Il ets notamment possible d'aborder les questions suivantes :

Informations juridiques sur le droit du travail

Financer un projet professionnel avec le microcrédit

Tout savor sur la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Tout savoir sur le bilan de compétences

Ouvrir et utiliser son compte personnel de formation (CPF)

Réussir sa création d'entreprise

Les premiers pas du futur entrepreneur Mardi 11 février à 13h45 Suis-je prêt ou prête à entreprendre ? Mercredi 5 février à 14h15 Création d'entreprise : et si vous vous lanciez ? Jeudis 30 janvier, 13 février et 12 mars à 13h45 Les points de vigilance du futur entrepreneur Mardi 3 mars à 13h45 Quelles étapes pour créer votre entreprise ? Vendredi 17 janvier à 13h15, lundi 10 février et 16 mars à 9h15 Financer sa création avec "Entrepreneur #Leader" Vendredi 10 janvier et 6 mars à 13h45 Réussir sa création d'entreprise avec "Entrepreneur #Leader" Mercredis 29 janvier et 11 mars à 13h45 Le portage salarial pour développer son activité en tant qu'indépendant ou indépendante Mardi 25 février à 9h15 Testez et validez votre projet de création d'entreprise Lundis 27 janvier, 24 février et 23 mars à 9h15 Construire son business plan Mercredi 4 mars à 14h15 Les clefs pour réussir son business plan Mercredis 22 janvier, 19 février et 18 mars à 13h45 Le speech de projet Jeudi 16 janvier à 9h15

La Cité des métiers, un lieu de ressources sur l'emploi

Créée à l'initiative du Conseil départemental du Val-de-Marne, la Cité des métiers est un lieu rassemble dans un même lieu des informations sur les métiers, l’orientation professionnelle, la formation, la création d’entreprise et l’aide à la recherche d’emploi. Elle a pour mission d'aiguiller les usagers dans leurs choix professionnels en proposant des entretiens avec des professionnels de l'orientation et de la vie professionnelle, une documentation imprimée et multimédia en libre-service sur l'emploi et les évènements liés à l'emploi sur le territoire.

Ouverte en 2014 à Choisy-le-Roi dans une ancienne bibliothèque, la Cité des métier du Val-de-Marne a fait l'objet d'un important projet de rénovation. Après plus de 18 mois de travaux, ce lieu d'information ré-intègre son bâtiment lors d'une inauguration qui a lieu le 27 janvier 2020. Fin 2017, un premier point relais à la Maison pour l'emploi de Chennevières-sur-Marne a ouvert, permettant d'accueillir une partie du public val-de-marnais. Ce site bénéficie de toute l'offre numérique et de l'éventail d'ateliers et de conférences de la Cité des métiers.