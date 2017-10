La Maison des syndicats (CDAD 94) fête ses 30 ans !

Depuis 30 ans, la Maison départementale des syndicats (CDAD 94) Michel Germa ( président du Conseil général du Val-de-Marne de 1976 à 2001), offre à chaque citoyen des informations juridique, de manière gratuite, confidentielle, sans conditions de ressources ou de domiciliation. Ces années d'actions seront célébrées en présence du Président du Conseil départemental, Christian Favier, Pierre Bell-Lloch, Vice-président, délégué aux relations avec le monde du travail, Lamya Kirouani, Vice-présidente, déléguée au service public départemental et aux ressources humaines, le bureau du Conseil départemental, les unions départementales des syndicats du Val-de-Marne.

Des services et lieux d’informations accessibles à tous

Répartis sur l’ensemble du territoire Val-de-Marnais, le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) du Val-de-Marne compte :

• 2 Maisons de justice et du droit (MJD)

• 11 Points d’accès au droit (PAD)

Ces lieux d’informations, d’écoute et de conseils existent grâce à la présence d’un réseau de permanences d'accueil où des professionnels du droit et des intervenants reçoivent les personnes ayant besoin d'une information et/ou, d'une orientation juridique.

Détail des offres mises à disposition pour chaque citoyen :

• Information sur les droits et devoirs des personnes

• Orientation vers les organismes, les services ou professionnels chargés d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits

• Aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation

• Assistance au cours de procédures non juridictionnelles par un professionnel pour permettre à une personne d’être assistée par un professionnel compétent devant certaines commissions ou devant certaines administrations

• Consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques

La Maison départementale œuvre depuis 30 ans à l’aide à l’accès au droit, ces services ont contribué à réduire les tensions sociales, les risques d’exclusion et elle permet de prévenir les litiges. A ce titre, elle est un facteur de cohésion sociale.

Au cours de cette réception amicale, vous découvrirez le vernissage de l’exposition réalisée par les unions syndicales dédiée aux 30 années d’actions dans le Val-de-Marne.