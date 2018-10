La Maison du handball ouvre ses portes à Créteil

La Maison du handball : un équipement compact et fonctionnel

Située au 1, rue Daniel Costantini (une adresse opportune puisque Costantini est un ancien handballeur), la maison du handball s'étend sur 14 000m² de surface, 20 000m² de terrain, 300m² de surface de musculation... Le nouvel équipement de la Fédération française de handball regroupe différents pôles d'activités :

Un pôle administratif : les siéges sociaux de la Fédération française de handball et de la ligue Ile-de-France de handball ;

Un pôle formation : l'institut fédéral de la formation et de l'emploi et un pôle excellence francilien ;

Un pôle congrés séminaire : de vastes espaces éclairés par un atrium, quatre patios, un auditorium de 300 places, des salles de réunion de 20 places, deux restaurants, des hébergements avec 144 lits, un parcours de muséographie ;

Un pôle sportif et santé : un terrain de compétition de 500 places, un terrain d'entraînement et de compétition, un espace de kinésithérapie de 40m², un espace de balnéothérapie.

Un bâtiment respectueux de l'environnement

Le respect de l'environnement a été le maître mot dans la construction de la Maison du handball. Des énergies renouvelables, une consommation énergétique inférieure à 10% à la réglementation thermique de 2012... Le bâtiment reste sobre énergétiquement. Les matériaux utilisés, tels que le chanvre, le lin ou encore le coton, sont responsables et produits localement. Le bâtiment bénéficie également d'une gestion alternative des eaux pluviales grâce à une infiltration de ces dernières par des noues et un jardin de pluie. Une toiture végétalisée semi-extensive a également été installée pour réduire le ruissellement à la source. Enfin, 500 arbres et végétaux ont été plantés dans l'enceinte de ce nouvel équipement.

Un projet soutenu par le Département

Dans le cadre de sa politique sportive, et notamment dans le soutien aux équipements sportifs, le Département a soutenu financièrement la construction de la Maison du handball. En participant à ce projet, le Conseil départemental réaffirme son attachement au développement du sport, des premiers pas à l’excellence, du loisir à la compétition. Les équipements sportifs jouant un rôle essentiel dans les domaines de l’enseignement, de l’insertion, de la santé et de la prévention, de la vie de certains territoires et plus généralement de la cohésion sociale. Ce nouvel équipement permettra de développer cette activité sportive aussi bien au niveau départemental que national.