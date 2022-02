La Plaine des Bordes reconnue Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

L'espace naturel sensible de la Plaine des Bordes vient d’être reconnu Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Qu’est-ce qu’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ?

Depuis 1982, le classement en Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) identifie et décrit un ou des secteurs d'intérêt écologique et de biodiversité sur le territoire national. C'est à la fois un outil d'aide à la décision, utile à la protection de l'espace ou à l'aménagement du territoire, et un inventaire des milieux et des espèces. Cet inventaire est devenu aujourd'hui un des éléments majeurs de la politique de conservation de la nature, il dépend du Ministère de l'écologie.



La Plaine des Bordes

Créé en 1977, le parc départemental de la Plaine des Bordes est classé Espace naturel sensible en 2016 pour ses enjeux écologiques paysagers. Cette plaine agricole d'environ 50 hectares est une mosaïque d’espaces qui comprend des pâtures, une friche, des boisements, des zones humides et des mares.



La Plaine des Bordes vient d’être reconnue Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique par le Muséum national d’Histoire naturelle, le périmètre classé comprend :

l’ espace naturel sensible de la Plaine des Bordes

le centre départemental de tir à l’arc

la grande pelouse au nord du centre sportif communautaire du Haut-Val-de-Marne

au nord du centre sportif communautaire du Haut-Val-de-Marne une partie du boisement situé sur la commune de la Queue-en-Brie.





Parmi les espèces observées sur ces périmètres, on trouve :

des espèces de flore remarquables comme la queue de souris naine ou la gesse hirsute,

plusieurs espèces d'oiseaux menacées ou vulnérables comme le pouillot fitisou la linotte mélodieuse,

plusieurs espèces d'amphibiens comme le triton alpestre ou le triton ponctué.

D'autres périmètres Znieff en Val-de-Marne

