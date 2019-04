La Roseraie du Val-de-Marne ouvre ses portes !

11 000 rosiers et près de 3 000 variétés de roses... La Roseraie du Val-de-Marne située à l’Haÿ-les-Roses ouvre ses portes dès le samedi 4 mai jusqu'au dimanche 15 septembre 2019, pour accompagner la floraison des premières roses. Au programme : ateliers, spectacles et visites guidées... des rendez-vous pour petits et grands tout au long de la saison.



La Roseraie du Val-de-Marne a été créée par Jules Gravereaux en 1894. Elle possède aujourd'hui la plus vaste collection de roses anciennes.

Du samedi 4 mai au dimanche 15 septembre 2019, le Département vous invite à entrer dans l'univers unique de la Roseraie, à l'Hay-les-Roses, et à profiter des nombreuses activités. Le parc départemental vous accueille tous les jours sans exception de 10h à 19h jusqu'au dimanche 15 septembre.

Images chatoyantes et et impressions visuelles se mêleront aux couleurs des roses pour vous faire découvrir toutes les facettes de la Roseraie autour d'un progeamme riche, ouvert à tous :

Ouverture : 4 mai au 25 septembre

Découvrez la collection exceptionnelle de roses anciennes de la Roseraie aux visites guidées.

Réservation au 01 47 40 04 04 ou en ligne sur le site de la Roseraie.

Découvrez la collection exceptionnelle de roses anciennes de la Roseraie aux visites guidées. au 01 47 40 04 04 ou en ligne sur le site de la Roseraie. Week-end "Rendez-vous aux jardins" : 9 juin

Animations, ateliers, visites guidées, expositions, démonstrations de savoir-faire, etc. sur le thème : Les animaux au jardin. Entrée libre. Animations, ateliers, visites guidées, expositions, démonstrations de savoir-faire, etc. sur le thème : Les animaux au jardin. Entrée libre.

"Journées du patrimoine" : 14 et 15 septembre

Sur le thème : l'art du partage. Entrée libre.

La Roseraie et son parc : un poumon vert au coeur de L'Haÿ-les-Roses

11 000 rosiers et 2 900 variétés et d'espèces différentes... La Roseraie du Val-de-Marne est devenu un jardin public mondialement connu et l'un des plus grands de France dédié à la rose. Mais ce jardin à la française de 1,5 hectares s'intégre dans un ensemble plus vaste : un parc paysager à l'anglaise de près de 14 hectares. Initié par Jules Gravereaux à la fin du XIXe siècle, le parc de la Roseraie constitue ainsi un lieu de détente et de loisirs à découvrir, ses grands arbres peu communs (Cornouillers mâles, Orme de Sibérie, Platane d'Orient), ses espaces de jeux pour enfants et de loisirs sportifs, ses sculptures et jardins thématiques en font un parc familial et enchanteur.

La Roseraie du Val-de-Marne en images