La Roseraie du Val-de-Marne ouvre ses portes

Du 5 mai au 16 septembre, le parc départemental de la Roseraie et son jardin de roses vous accueillent à L'Haÿ-les-Roses. Au programme : ateliers, spectacles, contes et concerts en plein air... des rendez-vous pour petits et grands tout au long de la saison.

Dans le parc départemental, les sportifs seront ravis : marchez au rythme de la musique avec les conseils d'un coach et le dimanche 24 juin, participez à la plus grande course, La l'Haÿssienne, pour une nouvelle édition ! Amateurs de voitures anciennes, vous pourrez également apprcier une exposition et pourquoi pas, vous baladez à bord de l'un de ses bolides.

Dans le jardin de la Roseraie, à travers les visites guidées, venez (re)découvrir les richesses de la collection des roses anciennes dans le jardin du parc. Jean de la Fontaine, Jacques Prèvert ou encore Victor Hugo... Mélangeant littérature et mélodie, des concerts de musique sont organisés au théâtre de verdure. L'évènement Parfums de musique, vous fera vibrer au ryhtme des musiques du monde du 19 au 21 mai. De Mozart à Shakespeare, l'opéra s'invite au théâtre de verdure pour une projection en plein air les samedis 21 juillet et 25 août. Les spectacles de danse vous feront voyager à travers des sonorités du monde entier.

La Roseraie et son parc : un poumon vert au coeur de L'Haÿ-les-Roses

11 000 rosiers et 2 900 variétés et d'espèces différentes... Le parc de la Roseraie est devenu un jardin public mondialement connu. Mais ce jardin à la française de 1,5 hectares s'intégre dans un ensemble plus vaste : un parc paysager à l'anglaise de près de 14 hectares. Le Parc de la Roseraie constitue ainsi un lieu de détente et de loisirs à découvrir, ses grands arbres peu communs (Cornouillers mâles, Orme de Sibérie, Platane d'Orient), ses espaces de jeux pour enfants et de loisirs psortifs, ses sculptures et jardins thématiques en font un parc familial et enchanteur.