La ZAC Chérioux, c'est parti !

Le Domaine départemental Chérioux se transforme et s’ouvre sur la ville : le 11 juillet, le projet Eco-Campus du Bâtiment - Grand Paris sera lancé. Il s'agit du premier programme de la ZAC Chérioux à Vitry-sur-Seine. A terme, le domaine départemental accueillera un pôle d’excellence Emploi-Formation-Recherche tout en préservant les qualités paysagères, environnementales et architecturales du site.



Perspective de l'Eco-Campus sur la ZAC Cherioux (Vitry-sur-Seine).

Doté d’un budget de 30,5 millions d’euros, dont 2 millions d’euros sont financés par le Conseil départemental, ce projet innovant accueillera à la rentrée 2023, 1 100 apprentis et contrats de professionnalisation et 8 000 stagiaires de la formation continue dans les métiers de l’efficacité énergétique, de l’électricité, de la couverture, de la peinture et de l’isolation.

Eco-campus constituera une véritable opportunité pour les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises car il participera au développement économique et à la création d’emplois en Val-de-Marne. L’établissement sera équipé des dernières technologies en matière de génie climatique et représentera un terrain d’exercices grandeur nature pour les futurs apprentis.

La ZAC Chérioux, pôle d’excellence en devenir

Les qualités paysagères et historiques de la ZAC départementale Chérioux en font un site unique en Val-de-Marne. Ce domaine départemental a amorcé sa mutation en 2006 lorsque le Conseil départemental s’est engagé dans une démarche de revalorisation. En 2011, le domaine devient la ZAC départementale Chérioux. Ce changement juridique permet au Département d’entreprendre les évolutions souhaitées en concédant l’aménagement du domaine à Sadev 94.

L’aménageur a reçu pour missions de créer un pôle Emploi-Formation-Recherche tout en préservant le site. La pose de la première pose de l’Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris marque donc le premier jalon de cette transformation.

Le jeudi 11 juillet 2019 à 11h aura lieu la pose de la 1re pierre de l’Eco campus du Bâtiment – Grand Paris.