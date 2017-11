L’Association « Rejoué » : véritable modèle d’économie sociale et solidaire

Les jouets reprennent vie à Vitry !

C’est à Vitry-sur-Seine que l’association « Rejoué » redonne une seconde vie aux jouets pour enfants. Mais pas seulement, puisqu’elle offre un tremplin vers un emploi durable à des personnes éloignées de l’emploi : ils sont près d’une vingtaine de salariés en insertion. Située dans un ancien tri postal avenue de l’Abbé Roger Derry, les jouets sont d’abord collectés, triés puis nettoyés et redeviennent ensuite des jouets d’occasion de qualité. Lundi 6 novembre, la secrétaire d’état auprès du Ministre à la Transition écologique, Brune Poirson s’est d’ailleurs rendue sur place pour constater le processus de travail effectué par les salariés de l’association, de la collecte à la rénovation du jouet.

À l'occasion du Mois de l’Economie sociale et solidaire, des évènements sont organisés en France et dans le Val-de-Marne pendant le mois de novembre. Les initiatives comme celles de l'association "Rejoué" visent à faire découvrir une autre manière de consommer, travailler, entreprendre et s'engager dans les territoires. A l’approche de Noël, ces jouets ayant déjà participé à la joie d'un enfant, feront de nouveaux heureux grâce à ce mode de consommation alternative. Vous souhaitez participer ? Vous pouvez faire un geste de solidarité en donnant de votre temps ou les jouets que vous n’utilisez plus. Vous avez également la possibilité d'acheter des jouets d’occasion remis en état et à prix réduits, grâce à la boutique éphémère qui ouvre ses portes le mercredi 15 novembre au 2, avenue du Parc à Vitry-sur-Seine.





L’association « Rejoué » en quelques chiffres :