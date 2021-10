Lauréats de l'appel à projets ESS 2021 : les projets forts de l'économie sociale et solidaire récompensés

Le jury a distingué douze projet dans des thématiques très variées alliant de l’alimentation à la cyclo-logistique, en passant par le réemploi solidaire et permettant la création d’une trentaine d’emplois locaux. Parmi ces 12 projets, 8 dépassent l'étude de faisabilité et font leur démarrage.

Les lauréats de l'appel à projets ESS 2021 sont...

8 projets lauréats dans la catégorie "aide au démarrage"

Altermarché à Saint-Maur-des-Fossés : ouverture d’un tiers lieu en entreprise d’insertion autour de l’alimentation (épicerie, restauration, production de champignons et conserverie)



L’entreprise Altermarché de statut SAS existe depuis 2017, d’abord au domicile du porteur de projet puis dans un local d’activités à Saint-Maur. Elle emploie actuellement trois personnes et vient d’être agréée « entreprise d’insertion ». En complément de l’activité actuelle principale de « traiteur bio », il s’agit de créer un lieu ouvert aux habitants, associations et entreprises qui met en avant la démarche de la transition au travers de l’alimentation, de la relocalisation des activités et des circuits courts comme alternative au modèle de la grande consommation.

Montant proposé :15 000€ en investissement

En savoir plus : www.altermarche.fr

Les Bokhalés à Ivry-sur-Seine : Maraudes et repas solidaires

Le projet initié par la cantine associative de La Pagaille (ressourcerie) - Maraudes et repas solidaires consiste à la mise en place d'une distribution hebdomadaire de repas chauds à destination des personnes sans domicile fixe et dans le besoin.

L’association souhaite ainsi pérenniser cette activité et mettre en place des maraudes régulières (distribution d’environ 50 à 100 repas chauds) qui seront en partie financées par les recettes de la cantine à prix libre. L’association prévoit de recruter un ou une cuisinière en Parcours Emploi Compétences (PEC co-financement du poste par pôle emploi) à partir du mois de mai 2021 (26h par semaine, dont la moitié du temps consacré au projet de maraudes et repas solidaires.

La structure pense aussi accueillir une personne en service civique en lien avec la ligue de l’enseignement. Le financement du Département permettra à la structure d’investir dans du matériel nécessaire aux maraudes.

Montant proposé : 7 000€ en investissement

Courage le Groupe à Choisy-le-Roi : Création d’une boulangerie d’insertion

L’association Courage le Groupe créée en 2015 réalise des ateliers de fabrication de pains et pizzas bio et sensibilise ainsi aux enjeux agricoles et alimentaires, au développement durable. Ses ateliers s’opèrent à plus de 90% dans le Val-de-Marne et rassemblent de nombreux publics divers. L’association a pu compter sur un partenariat fort avec le Département (occupation de locaux sur le parc des Lilas pour stocker un four à pain mobile, participation régulière à diverses initiatives) et a su nouer progressivement des partenariats diversifiés auprès de collectivités locales, de bailleurs et de foyers-logement et de structures de l’ESS.

En 2020, l’association a commencé à réaliser à certaines occasions de la production de pain. Aujourd’hui, elle souhaite développer cette activité en mettant en place une boulangerie d’insertion de qualité où le pain est pétri et façonné à la main et cuit dans un four à bois. Les ingrédients sont issus d’une agriculture soucieuse de l’environnement (agriculture biologique, de conservation des sols, agroforesterie).

Montant proposé : 15 000€

En savoir plus : www.couragelegroupe.com

Filles et Fils de la République à Créteil : Ouverture du Café solidaire « EL Kawa des Seigneurs »

L’association existe depuis 2006 et promeut l’expression par l’art et le théâtre. El Kawa des seigneurs est un projet qui est né des échanges avec les habitants jeunes et âgés, des quartiers de Créteil. Il vise à favoriser le lien social des retraités des quartiers populaires et à défendre la citoyenneté et l’utilité des personnes âgées les plus isolées et les plus précaires.

Le projet est innovant car il cible spécifiquement les personnes âgées tout en développant une dimension intergénérationnelle forte. Il pense la citoyenneté dans sa globalité depuis l’accès aux droits et à l’activité économique, jusqu’à l’accès à la culture, aux loisirs et à la co-formation. Filles et fils de la République sont lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt national « Fabriques de territoire ». Ils obtiennent un financement de 50 000 € par an jusqu’à 3 ans pour être « tiers-lieux ressource pour la création d’autres tiers-lieux ».

Montant proposé : 8 000€

Les Dépavées à Vitry-sur-Seine : Ouverture d’un fournil de quartier



L'association promeut, par l’éducation populaire, le pain de qualité

"Les Dépavées" est une association créée en 2017 et localisée à Vitry-sur-Seine sur le site du Crapo. Elle promeut, par l’éducation populaire, le pain de qualité. Elle réalise, via un four à pain mobile des ateliers sensibilisant le public à la fabrication artisanale de pain au levain biologique à base de variétés de blés sélectionnées et semées aux méthodes artisanales.

Les ateliers sont destinés au grand public mais aussi à des publics spécialisés (scolaire, public associatif, publics présents lors de festivals, handicapés, publics précaires...). Aujourd’hui, l’association entame une nouvelle étape de son développement avec la récupération récente d’un Algeco qu’elle va transformer et aménager en fournil de boulangerie. L’objectif est de développer un fournil de quartier pour une production plus importante, des ateliers plus nombreux et plus structurés mais aussi la mise à disposition du four et du fournil notamment pour des formations complémentaires au CAP de boulangerie.

L’association prévoit de consolider l’activité de 2 bénévoles très investis via des contrats de travail PEC de 26 heures hebdomadaire.

Montant proposé : 8 000€ en investissement

Portes ouvertes à Santeny : Création d’une nouvelle activité de restauration pour des publics fragiles

L'association accompagne les publics en situation de handicap psychique. Le projet « la cantine » vise à développer l’usage des équipements de restauration pour les bénéficiaires, en lien avec les mères et les enfants vivant à l’hôtel social de Santeny et des jeunes souffrant d’isolement ou en difficulté économique orientés par les services jeunesse ou CCAS.

Il s'agit de proposer une initiation à la cuisine et une participation à la conception et réalisation de repas qui seront livrés ou à emporter. Cette nouvelle activité permettra d’employer un cuisinier en vacation (CDD et temps partiel), un jeune ou une personne handicapée en contrat d’apprentissage (CDD de 30 heures) pour la distribution et la livraison des plats.

Montant proposé : 10 000€

En savoir plus www.portesouvertes.net



Samo est une association qui propose de la « livraison vertueuse » à vélo

SAMO à Saint -Maur-des-Fossés : création d’une activité de cyclo-logistique

Samo est une association saint-maurienne, créée il y a quelques mois, qui propose de la « livraison vertueuse » à vélo. Cette association regroupe actuellement 4 personnes et a vocation à devenir d’ici un an une coopérative avec 3 activités :

livraison des commerces locaux vers les particuliers (démarrage en Avril 2021) cyclo-logistique pour les entreprises et transporteurs (démarrage en Septembre 2021) logistique dédiée aux associations, acteurs de l’ESS et publics (démarrage ultérieur)

Samo est membre et bénéficie de l’accompagnement de la fédération européenne de coopératives CoopCycle rassemblant une trentaine de coopératives de livraison à vélo. Ce projet se construit aussi avec les habitants (questionnaire pour évaluer les besoins), des commerces de la ville (6 partenariats de commerçants annoncés), des transporteurs (DHL et UPS) mais aussi avec la commune qui soutient le projet.

L’association possède déjà 3 vélos mais a besoin d’acquérir des vélos-cargos et des remorques de transport pour commencer ses livraisons. 3 salariés doivent être recrutés dans les 6 mois et 3 autres d’ici la fin de l’année.

Montant proposé : 15 000€

How Lucky We Are (HLWA) à Gentilly : « La Marchande Enchantée », une animation locale et citoyenne de sensibilisation à l’éco responsabilité et au financement citoyen et solidaire



L’association organise, soutient et participe à des projets et des actions qui contribuent à l’amélioration de la condition humaine et la protection de l’environnement

L’association a pour objet d’organiser, soutenir et participer à des projets et des actions qui contribuent à l’amélioration de la condition humaine et la protection de l’environnement et vise un public très démuni. Elle a été créée en 2017 et sur ces 3 dernières années elle s’est fortement développée et diversifiée.

Elle propose divers ateliers (sensibilisation Zéro déchets sur des stands, maraude enchantée de Noel, soins des mains et manucure pour des personnes sans domicile fixe, réseau d’échange réciproque de savoirs, ateliers tricots, cosmétiques, cuisine, Apéros verts avec des collectes Antigaspi, atelier de verre Upcyclage, création d’un réseau inter associatif citoyen...).

Les objectifs de ce projet sont :

de sensibiliser à la consommation responsable, animer et réenchanter la rue le dimanche en faisant participer les habitants, sensibiliser les familles à une alimentation saine, créer de l’emploi pour certains membres actifs.

Montant proposé : 10 000€

En savoir plus : www.hlwa.fr

4 projets lauréats dans la catégorie "expérimentation et études de faisabilité"

ACLEF (Association de Coopération pour le Logement des Etudiants de France) : Etude de faisabilité pour la mise en place de colocations étudiantes en Val-de-Marne.

Montant proposé : 8 000€

En savoir plus www.l-aclef.fr

Ligue de l’enseignement 94 : phase de préfiguration pour l’ouverture d’une ressourcerie à Boissy-Saint-Léger

Montant proposé : 5 000€

En savoir plus www.laligue94.org

MED Arcade à Vitry-sur-Seine : Préfiguration d’une filière val-de-marnaise du réemploi des jeux vidéos et déchets électroniques

Montant proposé : 15 000€

En savoir plus sur la page Facebook

SCIC Cités phares à Créteil : expérimentation du dispositif « coopérative jeune majeur » sur le territoire du Grand Paris Sud Est Avenir

Montant proposé : 7 000€

En savoir plus sur www.lephares.coop

ESS : le Conseil départemental, soutien de l'économie vertueuse

Le Val-de-Marne accueille plus de 3850 structures employeuses et des milliers d’acteurs qui travaillent dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS). Depuis 15 ans, le Conseil départemental soutient activement les initiatives de l'ESS qui est bénéfique pour la population, l'environnement et la dynamique du territoire.

Le Conseil départemental a renouvelé sa volonté d’accompagner l’économie sociale et solidaire le 12 avril dernier, à travers l’adoption à l’unanimité, du Plan départemental de soutien à l’ESS 2021-2025.