Le 105e collège du Val-de-Marne ouvre ses portes à Vitry-sur-Seine : visite guidée du collège Josette-et-Maurice-Audin

Le nouveau collège Josette-et-Maurice-Audin à Vitry-sur-Seine - Photo : M. Lumbroso

Au premier regard, les collégiennes et collégiens seront frappés par ces poteaux en biais qui se répètent sur l'ensemble de la façade. D'une double utilité, ils soutiennent le bâtiment et servent également à filtrer la lumière. En effet, l’essentiel des structures du bâtiment principal sont à l’extérieur afin de libérer les espaces des salles de classe et des locaux en façade (aucun poteau dans ces espaces). "Placés ainsi, les porteurs verticaux en façade ne sont plus de simples poteaux mais jouent également le rôle de "résilles", c’est-à-dire de filtres à la lumière naturelle, à l’ensoleillement." explique l'architecte Rudy Ricciotti. Clémence Toty-Peroche,chargée d’opération au Département, complète "Ce projet à consonance très minérale, marqué par la prédominance du béton, est assez caractéristique de la force de l’opération."

Quelques chiffres :

• 650 élèves attendus

• 6780 m² de locaux

• 24 millions € investis par le Département

Pour faciliter la circulation des élèves, mais également pour tenir compte du risque de crue de la Seine, le rez-de-chaussée est composé, outre le parvis et la cour de récréation, de locaux peu sensibles facilement réhabilitables en cas de crue (vestiaires, salle de permanence...). Au premier étage, on accédera au gymnase, au CDI, aux salles de sciences et salles technologiques, aux bureaux de l’administration et des enseignants et à la salle de restauration. Le deuxième étage sera composé de salles de classe courantes.

A la rentrée 2020, une salle de sport de 800 m² complétera le collège. Ce gymnase est prévu avec une très belle hauteur sous plafond, permettant de diminuer le volume sonore engendré par les activités sportives, mais également de pouvoir accueillir des compétitions départementales de badminton et de volley-ball. Un mur d’escalade est également prévu. Cofinancé par la Ville à hauteur de 1,9 millions d'euros, ce gymnase sera ouvert aux associations sportives, en dehors des horaires d’ouverture du collège.

"En tant que premier équipement "à sortir de terre" dans ce futur nouveau quartier, le bâtiment se doit d’être particulièrement qualitatif." rappelle Clémence Toty-Peroche. Grâce au choix des matériaux employés, le collège Josette-et-Maurice-Audin vise une double certification HQE (haute qualité environnementale) et une labellisation "bâtiment biosourcé" (utilisation de matériaux d’origine biologique). Dans le cadre de cette labellisation, et pour la première fois dans un collège val-de-marnais, le béton de chanvre sera le matériau biosourcé utilisé pour la construction du gymnase.

"L’adolescent qui évolue dans un collège ne doit pas être considéré comme un "utilisateur" : un collège n’est pas un produit de consommation (comme on le ferait pour un parc d’attractions). Le collège est un outil pédagogique ; il faut que les espaces imposent le respect des individus dans toutes leur complexité, du vivre ensemble." explique l'architecte Rudy Ricciotti.

Découvrez le nouveau collège Josette-et-Maurice-Audin en vidéo