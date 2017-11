Le CDCA : une nouvelle instance de démocratie locale au service des personnes âgées et des personnes handicapées

Ce lundi 13 novembre à Créteil se tient la 1ère réunion du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Cette nouvelle instance de démocratie locale est au service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Donner un véritable rôle à jouer aux acteurs du secteur de l'âge et de l'handicap dans la prise de décision locale afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Tel est le grand enjeu du CDCA.

Cette nouvelle instance consultative est présidée par Christian Favier, le président du Conseil départemental du Val-de-Marne. Son rôle est de renforcer la démocratie participative au niveau local et de faciliter la co-construction des politiques publiques territoriales en concertation avec les usagers et leurs proches, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du secteur de l’âge et du handicap. Cette instance permettra d’allier l’expérience des usagers à l’expertise des professionnels afin d’évaluer les besoins puis de proposer des initiatives adaptées.

Afin de répondre aux spécificités propres à chaque public, l’instance est composée de deux formations spécialisées :

Formation spécialisée relative aux personnes âgées

Elle est constituée de :

16 représentants d'usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants (FGR-FP, UNRP, CNR, UFR, FNAR, UNRPA, ABCD94, etc.)

13 représentants des institutions (Département, ARS, Agence nationale de l'Habitat, Assurance vieillesse, Assurance maladie, etc.)

10 représentants des organismes et professionnels oeuvrant en faveur des personnes âgées (CFDT, CGT, UNSA, ARPAVIE, SYNERPA, UNA, Les petits frères des pauvres, etc.)

Formation spécialisée relative aux personnes en situation de handicap

Elle est constituée de :

16 représentants des usagers (APAJH94, APF, UDAPEI, ATVM, CESAP, etc.)

10 représentants des institutions (Département, Région, recteur d'académie, ARS, etc.)

10 représentants des organismes et professionnels oeuvrant en faveur des personnes en situation de handicap (CFDT, CFE-CGC, FO, APOGEI, URIOPSS, FEHAP, Nous aussi, etc.).

Ce lundi 13 novembre à l'Hôtel du Département (Créteil) avait donc lieu la première réunion plénière du CDCA qui rassemble les deux formations. En effet, le CDCA permet de relier les politiques d’autonomie visant les deux publics qui se rejoignent sur de nombreuses questions.

La mise en place du CDCA rénove et simplifie la concertation entre ces différents acteurs au niveau départemental. Le CDCA se substitue effectivement aux deux instances préexistantes pour chacun des deux publics : les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) et les comités départementaux des retraités et personnes âgées (Coderpa).