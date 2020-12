Malgré le confinement, les parcs et espaces verts départementaux restent ouverts. Tout au long de la crise sanitaire, les agentes et agents départementaux sont mobilisés pour assurer la continuité du service public. Rencontre avec l'un d'entre eux, agent au parc départemental du Rancy, à Bonneuil-sur-Marne.

Lors de ce deuxième confinement, les parcs départementaux sont restés ouverts, offrant un cadre de verdure à la population val-de-marnaise. Les agentes et agents sont également restés mobilisés pour l'accueil du public, l'entretien et la préservation des sites. Ils jouent également un rôle de lien social avec les usagères et usagers, comme l'explique Baghdad Karamane, agent au parc départemental du Rancy, à Bonneuil-sur-Marne, en vidéo.