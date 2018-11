Le Département attribue 100 000 euros à 11 projets de développement social et solidaire

Le Département soutient le développement des projets de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans une démarche de cohésion sociale et territoriale. À ce titre, le Val-de-Marne récompensera, le 28 novembre prochain, 11 projets qui se partageront une enveloppe de 100 000 euros.



Remise des prix de l'ESS - Février 2018 (©M.Lumbroso)

Imaginez que pour votre mariage, ce soit un traiteur en triporteur à vélo qui vous livre. Avec de bons produits provenant de la région, en circuit court. Quel chic ! En parlant de vélo, vous avez besoin de faire réparer le vôtre ? Et si vous appreniez à le faire vous-même dans un atelier à Fontenay ? Envie de shopping avec un petit budget ? Rendez-vous à Alfortville dans un Pop Up Store Eco-Responsable ! Consommer ? Oui mais bien avec l’économie sociale et solidaire !

Le Département a ainsi retenu 11 projets de développement social et solidaire après son appel à projets de développement social et solidaire 2018. Les lauréats se partageront une enveloppe de 100 000 euros lors de la remise des prix mercredi 28 novembre à l’Hôtel du Département de la ville de Créteil.

Au programme aussi de cette journée : Quel bilan tirer du soutien du Département à l’économie sociale et solidaire en Val-de-Marne ? Ce sera l’objet de l’échange avec les acteurs du territoire, en amont de la remise des prix. Il permettra de se rassembler autour de valeurs fédératrices pour co-construire le nouveau plan d’action du Département dans ce secteur pour les années à venir.

L’ESS, créatrice d’emploi

Pour ces 11 projets, le co-financement apporté par le Département devrait contribuer à la création ou la consolidation de 22 emplois équivalent temps plein (ETP) dès cette année et à terme, la création de 33 ETP supplémentaires, soit un total de 55 emplois locaux (de permanents et en insertion).

Au total, en Val-de-Marne, l’ESS représente 7% de l’emploi, soit près de 36 000 emplois dans plus de 2 850 établissements employeurs et dans tous secteurs d’activité. Le Département du Val-de-Marne soutient le développement des projets de l'ESS dans une démarche de cohésion sociale et territoriale.

>> Pour participer au temps d’échange et de bilan et à la remise des prix, inscrivez-vous ici jusqu’au 23 novembre 2018.

Les 11 lauréats de l’appel à projets

Remise des prix

Mercredi 28 novembre

De 13h30 à 19h

À l’Hôtel du Département (salle du Conseil et mezzanine)

21-29 avenue du Général-de-Gaulle à Créteil.