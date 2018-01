Le Département récompense 10 projets de développement social et solidaire

Créer une école web sous forme de chantier d'insertion, tester une plateforme de compostage mobile ou ouvrir une boulangerie d'insertion... Au total, ce sont 10 projets de développement social et solidaire qui seront récompensés par le Département, lundi 5 février à Créteil.

Sur les 56 candidatures reçues en 2017 , le Département a retenu 10 lauréats qui se partageront une enveloppe de 100 000 euros pour l’aide à la mise en œuvre de leurs actions.

Chaque projet correspond à des critères précis : innovation et ancrage local, développement social, la cohésion territoriale et viabilité économique. Ils sont par ailleurs portés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ou encore « Entreprises solidaires ».

Parmi les lauréats 2017, on citera une ressourcerie pour les jouets, une ressourcerie pour le spectacle ou encore une boulangerie alternative formant les personnes en situation de précarité et les personnes avec un handicap léger.

Le jour de la remise des prix, chaque lauréat présentera son projet en présence de Pierre Bell-Lloch, vice-président du Département en charge, notamment, de l’économie sociale et solidaire et du commerce équitable .

La remise des prix sera effectuée par les conseillers départementaux dont les délégations sont en lien avec les projets soutenus. Les acteurs composant ESSaimons, le réseau de l’économie sociale et solidaire en Val-de-Marne, seront également présents et pourront apporter leurs conseils aux lauréats.

En Val-de-Marne, l’ESS représente 7% de l’emploi, soit près de 36 000 emplois dans plus de 2 700 établissements employeurs et dans tous secteurs d’activité.

Le Département du Val-de-Marne soutient le développement des projets dans ce secteur pour un développement économique solidaire et durable sur son territoire.

Pour participer à la remise des prix, inscrivez-vous jusqu’au 2 février.

Lundi 5 février à 11 heures, à l’Hôtel du Département (salle des fêtes) - 21-29 avenue du Général-de-Gaulle à Créteil.

Les 10 lauréats de l’appel à projets :