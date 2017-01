Le Département récompense 9 projets de développement social et solidaire

Ressourcerie précédemment récompensée - Photo : A. Bachellier

L’appel à projets de développement social et solidaire du territoire vise à permettre l’amorçage ou le développement de projets d’utilité sociale et locale.

Les 9 dossiers retenus en 2016 par le Conseil départemental totalisent un montant de 95 000 € de dotations. Ils ont tous répondu à des critères précis : des projets qui s'inscrivent dans une démarche de cohésion sociale et territoriale, viables économiquement et qui permettent la création/consolidation d’emploi(s), des projets avec un ancrage territorial fort et une utilité sociale avérée. Ils sont par ailleurs portés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ou encore « Entreprises solidaires ».

Le 23 janvier, chaque lauréat présentera son projet. La remise des prix sera effectuée par Pierre Bell-Lloch, vice-président du Conseil départemental en charge, notamment, de l’économie sociale et solidaire et du commerce équitable. Les acteurs composant ESSaimons, le réseau de l’économie sociale et solidaire en Val-de-Marne, seront également présents.

Pour participer à la remise des prix, inscrivez-vous jusqu’au 18 janvier.

Lundi 23 janvier à 12 heures, à l’Hôtel du Département (mezzanine) - 21-29 avenue du Général-de-Gaulle à Créteil.

Les 9 lauréats de l’appel à projets :