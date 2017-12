Le Département récompense 9 projets exemplaires en faveur du climat

Apprendre à réparer son vélo, initier les tout-petits au tri des déchets, pratiquer une cuisine bio et végétarienne... Ces projets ont été récompensés par l'appel à projets exemplaires en faveur du climat et présentés le lundi 18 décembre à l'Hôtel du Département à Créteil.



Association Au fil de l'eau.

Ce lundi 18 décembre, c'est Christian Métairie, vice-président du Conseil départemental en charge du Développement durable et de la Transition énergétique, qui a décerné un diplôme aux 9 acteurs locaux lauréats de l'appel à projets exemplaires en faveur du climat. Ces 9 lauréats se partageront une enveloppe de 25 000 euros pour la mise en oeuvre de leurs actions.

Les 9 projets lauréats retenus par le jury

Etudes et Chantiers Ile-de-France

Projet "Solicycle"

L’association organise des cycles d’apprentissage du vélo et des ateliers d’autoréparation dans les quartiers prioritaires de Fontenay-sous-Bois pour promouvoir les enjeux de la mobilité douce.

La Grande Ourse

Projet "Ateliers solidaires de cuisine bio et végétarienne"

L’association propose de développer des ateliers solidaires de cuisine bio et végétarienne. Ces initiatives conviviales ont pour enjeu de promouvoir de nouvelles pratiques alimentaires destinées à lutter contre le changement climatique.

J’aime Le Vert et je le prouve

Projet "Festival de la transition à Alfortville"

L’association organise le festival de la transition qui présentera des moyens d’actions possibles pour lutter contre le dérèglement climatique. De nombreuses thématiques seront abordées : énergie, nutrition, transports, consommation, préservation de l’environnement…

Les Amis de la Cour Cyclette

Projet "Ateliers d'autoréparation de vélos"

L’association initie, en partenariat avec l’association Socialidaire, des ateliers d’auto réparation de vélo à Alfortville couplés à une sensibilisation au recyclage et au réemploi des vélos.

Compagnie Corossol

Projet "Après la pluie, le beau temps temps ?!"

L’association met en place des représentations théâtrales et musicales sur le thème du dérèglement climatique et de la transition énergétique au sein de plusieurs établissements scolaires.

Oladélé

Projet "Les ambassadeurs du tri d'ici et là-bas"

L’association développe un projet de sensibilisation au tri des déchets à destination des enfants des écoles maternelles de Vitry-sur-Seine et au Bénin. Par des ateliers et des animations, les tout-petits pourront s’initier à des pratiques éco responsables.

Forestever

Projet "Ma classe, ma forêt"

L’association sensibilise les élèves des écoles primaires de Fontenay-sous-Bois par l’élaboration et la diffusion d’un outil pédagogique ludique et interactif, en relais de l’association internationale UP2Green. Cette action permet aux jeunes de mieux connaître le rôle des forêts dans la régulation du climat.

Grand-Orly Seine Bièvre

Projet "Sensibilisation au gaspillage alimentaire"

L’Etablissement public territorial installe des tables de tri et organise, en concertation avec les enfants des écoles primaires, des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et améliorer la gestion des biodéchets.

Au Fil de l’Eau

Projet "Création d'un espace éphémère dédié aux impacts des changements climatiques sur la rivière et sa biodiversité"

L’association crée et anime un espace éphémère dédié aux impacts des changements climatiques sur la rivière et sa biodiversité. Le public bénéficiera d’outils pédagogiques et d’un accompagnement.

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de la démarche "Val-de-Marne en mouvement pour le climat".