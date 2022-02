Le Département recrute dans les métiers de la petite enfance : rejoignez-nous !

Le Département : une collectivité dynamique... et riche de plus de 200 métiers différents, dont plusieurs de la petite enfance. Vous souhaitez devenir auxiliaire de puériculture ? Puéricultrice ? Ou encore responsable de crèche ? Et si vous rejoigniez les crèches départementales ?

Dans ses 78 crèches départementales, réparties dans 34 communes, le Département accueille 4 500 enfants quotidiennement. Un accueil encadré par un projet éducatif qui vise le développement, l'éveil et le bien-être des enfants.

Nous recrutons toute l'année :

Vous souhaitez nous rejoindre ? Le Département vous forme... et vous recrute

Formez-vous dans nos écoles...

Géré par le Département, l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) forme au métier d’auxiliaire de puériculture et prépare à la validation du diplôme d’état. L'Institut de formation des auxiliaires de puériculture (IFAP) s’adresse à toute personne qui désire exercer un métier auprès des enfants.

BONUS. Dans le cadre de la formation d'auxilaire de puériculture au sein de l'IFAP du Val-de-Marne, le Département offre deux avantages aux étudiants : le pack informatique Microsoft 365® ; la souscription à l'assurance responsabilité civile individuelle (celle-ci est obligatoire dans le cadre des stages liés à la formation).

Il y a aussi l'école de puéricultrices qui forme et prépare les étudiants à l’obtention du diplôme d’État. Située à Vitry-sur-Seine, elle est gérée par le Département du Val-de-Marne et possède une capacité de 30 places. La formation s’adresse aux infirmiers, infirmières et sages-femmes diplômées ou en dernière année de formation qui désirent obtenir le diplôme d’État de puéricultrice.

BONUS. Dans le cadre de la formation de puéricultrice au sein de l'école départementale, deux avantages sont proposés aux étudiants : le pack informatique Microsoft 365® est offert ; la souscription à l'assurance responsabilité civile individuelle est offerte (obligatoire dans le cadre des stages liés à la formation).

... puis venez travailler dans nos crèches !

Le Département est engagé dans une démarche d’augmentation du nombre de solutions de garde. Ainsi, il renforce, entre autres, ses capacités d'accueil au sein de ses crèches départementales. Grâce à la construction de nouvelles crèches ou la rénovation-extension de bâtiments déjà existants, 590 places supplémentaires ont été créées depuis 2015 ou sont en cours de création. En 2021, la 78e crèche départementale a ouvert ses portes à Champigny-sur-Marne.

Les crèches collectives départementales proposent 4500 places pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Elles offrent un espace de vie et de développement à la fois protecteur et sécurisant. Les enfants sont accueillis par des équipes professionnelles diplômées et formées. Elles instaurent également un échange permanent avec les parents notamment dans le cadre des conseils d’établissement, permettant ainsi d’améliorer le service rendu à partir du recueil de l’avis des familles.

J'aime travailler au Département pour les conditions de travail, l'esprit d'équipe et les possibilités d'évolution"

Parole d'agente : écoutez Muriel Verstraeten, auxiliaire de puériculture

Votre environnement de travail

Tous les étés, les crèches départementales bénéficient d'une cure de jouvence : des travaux de rénovations sont entrepris pour mieux accueillir les enfants et le personnel départemental. De nouvelles crèches voient également le jour.

5 bonnes raisons de rejoindre le Département

1. Pour donner du sens à vos missions

Travailler pour le service public, c'est travailler pour l'intérêt général et se sentir utile dans l'exercice de ses missions professionnelles.

2. Pour découvrir un large éventail d'emplois et de missions

Le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Ses actions rassemblent plus de 200 métiers dans des secteurs diversifiés tels que la petite enfance et la protection de l’enfance, l’action sociale, l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, l’assainissement, l’environnement, les collèges, la voirie ou encore l’administration.

Par exemple, saviez-vous qu'il y avait au Département des métiers aussi variés qu'auxiliaire de puériculture, archéologue, ergothérapeute, vidéaste, jardinier, assistant social, cuisinier, éducateur spécialisé, ingénieur ou encore médecin psychiatre ?

3. Pour bénéficier d'une politique de formation ambitieuse

En tant qu'employeur, le Département accompagne ses agents vers la formation tout au long de leur carrière. Plan de formation, accompagnement pour le passage des concours, compte personnel de formation, validation des acquis de l’expérience, mobilités internes sont autant d’opportunités favorisant l’épanouissement professionnel. Ainsi, l'ancienneté des agents au Département est en moyenne... de 14 ans et 2 mois !

4. Pour participer à la vie de la collectivité

Les agents bénéficient de différentes prestations sociales et financières (prévoyance, aide à la complémentaire santé, primes, 35 jours de congés annuels, restauration, chèques vacances...) et plusieurs initiatives sont mises en place à destination des familles (organisation d’une fête de Noël pour les enfants, séjours vacances, facilitation de l'accueil des enfants du personnel en crèche départementale, bourses d’études...).

En interne, la vie de la collectivité est aussi dynamisée par la bibliothèque ainsi que des animations régulières à destination des agents : temps d'échanges à l'occasion de la journée des droits des femmes, colloques, sensibilisation au handicap ou encore évènements conviviaux.

5. Pour profiter d'un territoire dynamique

Près de 70% des agents actuellement en poste vivent dans le Val-de-Marne. En tant que territoire, le Val-de-Marne est dynamique et riche : plusieurs poumons verts grâce aux nombreux parcs et espaces naturels, un réseau de transport varié, des espaces culturels et sportifs...

Le Val-de-Marne, c'est aussi une identité forte à travers le rayonnement culturel des célèbres animations des bords de Marne ou encore le street-art de l'ouest du département.