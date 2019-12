Le Département soutient financièrement des projets en faveur du climat et de l'économie sociale et solidaire (ESS)

Le Département soutient les projets en faveur du climat et en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans une démarche de cohésion sociale et territoriale. Suite à deux appels à projets, le Département du Val-de-Marne récompensera 13 initiatives et pratiques de l'ESS et 15 lauréats ayant proposé des actions en faveur du climat. La remise des prix aura lieu le 17 décembre 2019.

La remise des prix des deux appels à projets aura lieu le mardi 17 décembre 2019, de 9h à 13h30 à Garre au théâtre (Vitry-sur-Seine).

Soutenir l'ESS

13 projets de l'économie sociale et solidaire récompensés

Ouvert en début d'année 2019, l'appel à projets pour les acteurs de l'ESS a permis la réception et la découverte de 19 projets. Le jury, constitué de services départementaux et de partenaires extérieurs, s'est réuni il y a quelques mois pour déterminer quelles initiatives pourraient bénéficier d'une aide financière du Département. Le cahier des charges de cette huitième édition de l'appel à projets invitait les candidats à développer des projets bien ancrés localement, innovants, favorisant le développement social et la cohésion territoriale et dont la viabilité économique pouvait être génératrice d'emplois. Au final, 13 projets ont été retenus et ceux-ci se partageront une enveloppe de 100 000 € :

Courage le Groupe (Coup de cœur du jury) a proposé le projet "étude de faisabilité pour l’ouverture d’une boulangerie (8000 €) ;

a proposé le projet "étude de faisabilité pour l’ouverture d’une boulangerie (8000 €) ; ESS Club a proposé le projet "sécuriser les parcours d’auto-entrepreneurs dans les quartiers prioritaires à Alfortville" (6000€) ;

a proposé le projet "sécuriser les parcours d’auto-entrepreneurs dans les quartiers prioritaires à Alfortville" (6000€) ; Atelier 15 a proposé le projet "étude de faisabilité pré-opérationnelle pour développer un modèle d’habitat passerelle pour les personnes en difficulté notamment la population rom" (8000€) ;

a proposé le projet "étude de faisabilité pré-opérationnelle pour développer un modèle d’habitat passerelle pour les personnes en difficulté notamment la population rom" (8000€) ; La P'tite Pagaille a proposé le projet "ouverture d'une boutique en centre ville en lien avec la ressourcerie La Pagaille (10 000 €) ;

a proposé le projet "ouverture d'une boutique en centre ville en lien avec la ressourcerie La Pagaille (10 000 €) ; L'association Les Amis de la Cour Cyclette a proposé le projet "mise en place d'une logistique écologique du dernier kilomètre à l'aide d'un vélo utilitaire" (12 000 €) ;

a proposé le projet "mise en place d'une logistique écologique du dernier kilomètre à l'aide d'un vélo utilitaire" (12 000 €) ; Eveil Parents Enfants a proposé le projet "création d'un lieu d'accueil parents-enfants adapté aux enfants ayant des troubles cognitifs et autistes" (11 000 €) ;

a proposé le projet "création d'un lieu d'accueil parents-enfants adapté aux enfants ayant des troubles cognitifs et autistes" (11 000 €) ; Coquelicoop a proposé le projet "création d'un supermarché citoyen" (10 000 €) ;

a proposé le projet "création d'un supermarché citoyen" (10 000 €) ; Sud Paris Soleil a proposé le projet "production locale d'énergie solaire en Val-de-Marne" (5 000 €) ;

a proposé le projet "production locale d'énergie solaire en Val-de-Marne" (5 000 €) ; Collectif Résonnance a proposé le projet "accès des jeunes en difficulté à la pratique culturelle et artistique" (5 000 €) ;

a proposé le projet "accès des jeunes en difficulté à la pratique culturelle et artistique" (5 000 €) ; FAIRE - Formation Aide à la Réinsertion a proposé le projet "ambassadeurs numériques dans les quartiers populaires" (5 000 €) ;

- a proposé le projet "ambassadeurs numériques dans les quartiers populaires" (5 000 €) ; ALPHA - Association Laïque pour Personnes Handicapées a proposé le projet "développer un service favorisant la montée en compétence des travailleurs handicapés du milieu protégé" ;

a proposé le projet "développer un service favorisant la montée en compétence des travailleurs handicapés du milieu protégé" ; Culture du Coeur a proposé le projet "découverte des métiers liés au spectacle pour des personnes en situation d'insertion professionnelle issues des quartiers politique de la ville" ;

a proposé le projet "découverte des métiers liés au spectacle pour des personnes en situation d'insertion professionnelle issues des quartiers politique de la ville" ; La Crapahutte a proposé le projet "création d'un centre autour de la parentalité à l'espace Ilithye de Vitry-sur-Seine".

L'ESS dans le Val-de-Marne

Les acteurs val-de-marnais relevant du champ de l’économie sociale et solidaire (ESS) interviennent la plupart du temps sur des domaines où les besoins sociaux sont peu voire non satisfaits. En Val-de-Marne, ce sont plus de 2 850 structures - et plus de 38 000 emplois -, qui sont porteuses d’innovations, génératrices d’emplois non-délocalisables et qui fournissent de très nombreux services utiles aux habitantes et habitants. Elles jouent un rôle essentiel dans le développement de l’emploi et de l’insertion socio-professionnelle sur le territoire du Val-de-Marne, raison pour laquelle le Département a réaffirmé la nécessité de les soutenir dans son Programme d’Actions départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) adopté en décembre 2017 par l’Assemblée départementale.

Soutenir les projets en faveur du climat

Cet appel à projets 2019 a pour objet de financer des actions et projets correspondant, entre autres, aux objectifs de développement durable de l’ONU :

Mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ;

Modes de consommation et de production durables ;

Villes et communautés durables.

15 initiatives en faveur du climat également récompensées

Cette année, le jury a retenu des projets dont la diversité fait écho au dynamisme et à l’engagement des acteurs du territoire.