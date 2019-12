Le forfait Améthyste pour les retraitées et retraités imposables remplacé par la carte Navigo Senior

Le forfait Améthyste pour les retraitées et retraités imposables, qui a profité à plus de 5 500 Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises, va être remplacé par la carte Navigo Senior d’Ile-de-France Mobilités. Avec le même principe : une carte Navigo proposée à 50 % de son tarif. Le Département propose un coup de pouce supplémentaire pour aider ces seniors.



Pour la résiliation en ligne, voici le numéro de carte Navigo à préciser

Le Département du Val-de-Marne est fier d’avoir été à l’initiative en 2018, de ce nouveau droit à la mobilité pour les personnes à la retraite qui va désormais profiter aux seniors d’Ile-de-France. Pour aller encore plus loin et respecter ses engagements en faveur de leur mobilité, le Département a proposé et voté une aide supplémentaire, lors de l'Assemblée départementale du 16 décembre 2019.

Les retraitées et retraités imposables bénéficiaires du forfait Navigo Senior recevront une aide départementale supplémentaire de 60 euros par an. La somme sera versée par le Département sur simple demande, une fois par an, sous réserve de 6 mois d’utilisation du forfait Navigo Senior. Cette aide allègera le budget consacré par les seniors du Val-de-Marne imposables souhaitant se déplacer en transports en commun. Cette nouvelle aide complète le forfait Améthyste à 25 euros par an réservé aux retraités val-de-marnais non-imposables. Ils sont désormais 53 000 à en bénéficier sur le territoire val-de-marnais.

> Pour résilier, c'est ici

> Pour demander la carte Navigo Senior : http://www.navigo.fr/navigo-senior

Foire aux questions

Mon forfait Améthyste "retraités imposables" est valable jusqu’en 2020, que faire ?

Deux options s’offrent à vous :

le conserver jusqu’à échéance, puis souscrire au Navigo Senior

résilier dès maintenant votre forfait Améthyste et souscrire au Navigo Senior

Que devient l’autorisation de prélèvement SEPA que j’ai signée ?

Cette pièce comptable ne pourra pas vous être restituée mais sera conservée dans nos archives pour une durée de 3 ans après la fin du dernier prélèvement. Elle sera détruite à l’issue de ce terme.

Mon forfait actuel "Améthyste retraités imposables" peut-il basculer automatiquement en Navigo Senior ?

Malheureusement non, cela n’est pas possible car il s’agit de deux forfaits différents gérés par deux institutions différentes. Le Département vous remboursera le trop-perçu et vous devrez vous acquitter du nouveau Navigo Senior.

Si je résilie mon forfait Améthyste "retraités imposables" à quel moment prend-il fin ?

Les conditions générales de vente prévoient que tout mois commencé est dû.