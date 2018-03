Prévu initialement pour mars 2018, le nouveau collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés a ouvert ses portes le 9 janvier dernier avec deux mois d'avance. Grâce au soutien du conseil départemental qui a investi plus de 24 millions d’euros, les collégiens ont pu faire leur rentrée dans un nouvel établissement moderne et fonctionnel. Au cœur de l’éco quartier, le collège Camille Pissarro a été inauguré le 9 mars dernier.

UN COLLEGE PLUS LUMINEUX ET FONCTIONNEL

Des façades claires, épurées et des salles de classe lumineuses... Le nouveau collège Camille Pissarro offre les meilleures conditions d'accueil et de travail aux équipes éducatives et aux collégiens du Val-de-Marne. Depuis plus de deux mois, près de 700 élèves ont adopté leur nouvel établissement : une cour de récréation de 2 800 m2, des débords pour abriter les élèves en cas de pluie, ou encore des racks et des arceaux dans l'enceinte fermée pour les 200 élèves qui se rendent en vélo ou en trottinette au collège.

Son emplacement, près des voies du RER, a dû être pris en compte lors de la construction du nouveau collège : des isolants thermiques et phoniques ont été mis en place pour réduire les nuisances sonores. Des plots en élastomère ont également été installés pour absorber les vibrations lors de passages des trains.

Un réfectoire spacieux et apaisé, moins de bousculades dans les couloirs, des salles de classe lumineuses et bien isolées... Tous ces éléments contribuent à une atmosphère sereine qui favorise un meilleur apprentissage. Les élèves ne crient plus car ils s'entendent ! Les collégiens sont également très sensibles au fait d'être dans un établissement neuf avec du matériel moderne. Ils se sentent valorisés. Philippe Chauveau - Principal du collège

UNE ACCESSIBILITE FACILITEE

Finis, les allers/retours dans les escaliers entre deux cours, les trente-trois salles de classe se situent au 1er étage pour éviter aux élèves de se croiser dans les escaliers. Des couloirs plus larges permettent aux élèves de se mettre en rang et d'éviter les bousculades sans que cela perturbe la circulation.

C'est plus pratique que l'ensemble des classes soit au même étage. Ça permet d'éviter les allers/retours. Certains élèves trouvent que les cages d'escalier sont un peu étroites et basses. Margot - Elève de 3e

L'espace de restauration scolaire est deux fois plus grand que le précédent. Ce nouveau réfectoire est également plus calme car des panneaux et claustras acoustiques ont été mis en place pour atténuer le volume sonore de la salle. Les repas sont préparés sur place et les collégiens sont sensibilisés au gaspillage alimentaire : le tri sélectif a été mis en place ainsi qu'une table de partage. Chaque élève a la possibilité de mettre à disposition les produits encore emballés qu'il n'a pas consommé pour les autres collégiens.

On est heureux que des robinets pour se laver les mains aient été installés à l'entrée de la cantine comme nous l'avions demandé. On avait aussi souhaité que le tri soit mis en place à la cantine et on est contents que ça soit fait. Anna et Aymeric - Elèves de 6e

UN PROJET DE CENTRE SPORTIF

La construction du centre sportif Gilbert Noel, soutenu par le Département, est prévue pour l'automne prochain. Les collégiens et le monde associatif pourront profiter d'une salle omnisport, un mur d'escalade, un dojo, une salle de danse et de gymnastique ou encore d'une salle de musculation.

RETOUR EN IMAGES SUR L'INAUGURATION