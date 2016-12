Le nouveau collège Robert-Desnos ouvre ses portes à Orly dès le 3 janvier 2017 !

Façade du nouveau collège Robert-Desnos à Orly. Photo : E. Legrand

L’actuel collège, construit en 1974, affichait des signes de vieillissement et certains dysfonctionnements liés à l’organisation de ses espaces. La rénovation du quartier offrait également l’opportunité de disposer d’un terrain propice à l’implantation d’un nouvel établissement. Situé au cœur de la ZAC Calmette, le nouveau collège contribue à la restructuration du quartier : « Déplacé de quelques centaines de mètres, le collège Robert-Desnos participera au nouveau cœur de ville. Sa reconstruction s’accompagnera de la requalification du parc Marcel-Cachin, poumon vert du quartier. » explique Christine Janodet, maire d’Orly.

Lancée en avril 2015, la reconstruction du collège permet de le rapprocher du centre-ville et de renforcer sa visibilité. Il va aussi considérablement améliorer les conditions d'accueil et d’enseignement. Il dispose de 25 salles de classe, un centre de documentation et d’information de 150 m², une salle polyvalente, un espace parents, un restaurant scolaire et un gymnase de 400 m². L’établissement peut accueillir 600 élèves, offrant un collège à taille humaine. « Avec des élèves dont la scolarité est fragile, cette reconstruction est un acte fort qui répond à notre nécessité quotidienne de bénéficier de bonnes conditions d’enseignement. » Stéphane Reina, principal du collège.

Un collège respectueux de l’environnement



Dans la cour du collège, ancien saule pleureur conservé. Photo : E. Legrand

Comme dans tous les projets de construction ou de réhabilitation d’équipement départemental, le Val-de-Marne apporte un soin tout particulier au respect de l’environnement. Répondant aux normes de Haute Qualité Environnementale (HQE), le collège profite d’une éco-conception avec :

Une grande étanchéité à l’air pour éviter les déperditions énergétiques

L’utilisation d’une ventilation double-flux avec récupérateur d’énergie

Le raccordement au réseau de chauffage urbain

La mise en place de détecteur de mouvement et de tubes basse consommation pour minimiser les factures d’électricité

La récupération des eaux pluviales pour l’alimentation des WC et de l’arrosage, et le désencombrement des réseaux d’assainissement

La pose de protections solaires pour un confort visuel et thermique

La mise en place de tri sélectif.

Enfin, pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’architecte Emmanuelle Colboc a choisi des toitures végétalisées, une « nappe verte » qui évolue en fonction des saisons, qui retient l’eau de pluie et améliore l’isolation du bâtiment. Elle a également fait réaliser un diagnostic phytosanitaire des arbres situés sur la parcelle avant les travaux afin de pouvoir conserver les plus beaux. « Conserver les arbres a été un vrai plaisir pour moi. Nature et architecture sont faits pour aller ensemble ».

Le nouveau collège Robert-Desnos s’intègre ainsi à un quartier en pleine évolution tout en préservant son environnement arboré.

