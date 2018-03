Le nouveau collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine, c'est parti !

Samedi 24 mars 2018, la première pierre du futur collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine sera posée par Christian Favier et Evelyne Rabardel. Grâce au soutien du Conseil départemental qui a investi 24 millions d'euros, les collégiens feront leur rentrée 2019 au sein d'un nouvel établissement performant et respectueux de l'environnement.

Faciliter la circulation des élèves, prévenir les risques de crue ou encore favoriser l'environnement de l'apprentissage... Voilà les objectifs du nouveau collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine ! Situé dans le quartier du Port-à-l'Anglais, le nouvel établissement veut offrir un véritable espace paysager et un environnement fonctionnel pour les 650 élèves attendus en septembre 2019.

UN ETABLISSEMENT AUX COULEURS DE L'ENVIRONNEMENT



Perspective du futur collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine, depuis la cour.

Des toitures terrasses végétalisées ou encore un système pour infiltrer l'eau de pluie... L'environnement est le maître mot dans la construction du nouveau collège. Entre aulnes, tilleuls ou encore liquidambars, les élèves profiteront d'une cour de récréation arborée et colorée.

Pour la première fois au sein d'un collège du Val-de-Marne, du béton de chanvre biosourcé sera utilisé pour diminuer l'empreinte écologique du bâtiment ainsi que des matériaux d'origine biologique et résistants aux intempéries (tels que le moabi). La labellisation "bâtiment biosourcé" de niveau 1 et la double certification Haute Qualité Environnementale offriront aux collégiens un confort acoustique, visuel et olfactif.

"Générosité, transparence, bienveillance... voici en trois mots comment nous souhaitons définir le collège Seine-Gare. Une générosité dans les volumes, les choix de matériaux qualitatifs. Une transparence pour que chaque espèce bénéficie de la lumière naturelle de façon optimale. Et une bienveillance pour que chaque élève, aussi différent soit-il, s'y sente bien". Gérard Le Goff, architecte - Agence Rudy Ricciotti.

UN ESPACE DE TRAVAIL FAVORABLE ET PERFORMANT

26 salles d'enseignements, un centre de documentation et d'information, un restaurant scolaire où les repas seront préparés sur place ou encore un espace dédié aux parents... Ce nouvel établissement a été conçu pour faciliter la circulation des élèves. Le deuxième étage est consacré aux salles de classe pour éviter aux collégiens de monter et descendre les escaliers entre les cours. Le premier étage accueillera les bureaux de l'administration ainsi qu'un gymnase de 800m², d'une grande hauteur de plafond pour réduire le volume sonore et pouvoir accueillir des compétitions départementales (notamment de volley-ball et de badminton).

UN QUARTIER EN RECONSTRUCTION

Le collège Seine-Gare est le premier bâtiment à voir le jour au sein du quartier du Port-de-l'Anglais. D'autres constructions verront le jour telles que 1400 logements, une école primaire, des locaux d'activités qui pourront bénéficier du passage du TZen (qui reliera la bibliothèque François Mitterrand à Choisy-le-Roi).