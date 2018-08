Le parc départemental des Hautes-Bruyères aux couleurs de "Goûtez l'été"

Convivialité, festivités, collectivité : voilà comment pourrait se résumer chaque évènement de "Goûtez l'été". Ce dispositif, soutenu par le Département, permet d'animer les parcs ou quartiers des villes partenaires, dans l'optique d'offrir une bulle de récréation à toutes les familles val-de-marnaises, y compris celles ne pouvant pas partir en vacances. Le samedi 4 août dernier, c'est le parc départemental des Hautes-Bruyères, à Villejuif, qui accueillait des jeux sportifs gonflables, des professionnels du graffiti et d'autres animations gratuites. Jeunes (et moins jeunes) étaient conviés à profiter de ces quelques heures de bonne humeur, tous ensemble, sous le radieux soleil estival. Et à en croire les témoignages et les sourires des enfants, la mission a été accomplie.



Cette halte au parc départemental des Hautes-Bruyères était l'occasion de savourer cet espace vert, lieu de curiosité, de détente et de loisirs situé à 110 mètres d’altitude. Le point culminant géographique du Val-de-Marne est ainsi devenu, pour quelques heures, le point culminant de l'enthousiasme des plus jeunes.

Offrir des vacances à tous

Animateurs, représentants associatifs, organisateurs. Le personnel encadrant est unanime : l'objectif de la tournée "Goûtez l'été" est autant de favoriser la mixité sociale que d'offrir une brise de félicité aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Avec l'appui du Département, les villes partenaires mettent ainsi à leur disposition des jeux et ateliers originaux, ludiques et sportifs pour les divertir, le temps d'une journée. Ces animations gratuites, proposées jusqu'au 1er septembre 2018, sont proposées sur tout le territoire et sont l'occasion de mêler détente, sports, culture et loisirs dans une ambiance joyeuse. Ce dispositif s'ajoute aux initiatives et autres événements organisés par les villes et les associations pendant les vacances scolaires. En 2017, 40 000 Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais y ont participé.





Retrouvez la carte interactive de toutes les activités estivales du Val-de-Marne, dont "Goûtez l'été"