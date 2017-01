Le T Zen 5 déclaré d'utilité publique !

Le 16 décembre 2016, les préfectures du Val-de-Marne et de Paris ont déclaré le projet du T Zen 5 d'utilité publique. Cette nouvelle étape déterminante va permettre de lancer les études approfondies « d’avant-projet » et de « projet » visant à détailler les coûts, le calendrier de réalisation, les caractéristiques techniques tout en intégrant les recommandations et réserves formulées lors de l’enquête publique. Par la suite, les travaux de construction pourront commencer.



Perspective du T Zen 5 à sa station (Crédit : XO3D)

Une concertation pour préparer la Déclaration d'Utilité Publique (DUP)

Au printemps dernier s'ouvrait l’enquête publique sur le T Zen 5, un nouveau mode de transport entre le bus et le tramway qui reliera à l’horizon 2020 le 13ème arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en 33 minutes. Des particuliers, des associations mais aussi des collectivités territoriales et des aménageurs ont ainsi pu s'exprimer sur le projet.

La commission d'enquête rapporte "Ce projet est très attendu par le public. Les futurs usagers qui se sont manifestés, trouvent que c’est un beau projet et que l’arrivée du TZEN5 est un projet très utile. Ils estiment que cela permettra d'offrir un transport collectif de qualité aux habitants et employés qui habitent ou travaillent sur le territoire enclavé entre la Seine et les voies ferrées, et ils déplorent que les connexions à ses 2 extrémités soient aussi mal traitées pas de connexion avec la ligne M14 ou RER C."

Mme L. - Bonneuil-sur-Marne « Je suis très heureuse si ce projet abouti. Cela va vraiment nous faciliter la vie.»

M. M. - Choisy-le-Roi représentant une association de locataires « Nous sommes directement impactés par ce magnifique projet. Nous aurons le TZEN5 à notre porte.../... Enfin notre quartier se trouve directement relié à Paris. ».



Perspective d’insertion du T Zen 5 sur le quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (Crédit : XO3D)

58 % d'avis favorables, 3% d'avis défavorables et 38 % ont apporté des remarques sur le projet. Au total, 215 observations à la fois sur le tracé du T Zen 5, les correspondances avec les lignes existantes, les principes de circulation, mais aussi les atteintes à l’environnement, les liaisons avec les pistes cyclables et promenades piétonnes, la sécurité des riverains et usagers et enfin la demande de continuité du processus de communication et de concertation.

A l’issue de cette enquête, la commission d’enquête a émis un avis favorable sur le projet et le rapport d'enquête a été transmis au préfet de Région et au préfet du Val-de-Marne. Le 5 octobre 2016, le Conseil du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a confirmé l’intérêt général du projet et précisait les engagements du maître d’ouvrage suite aux recommandations émises par la commission d’enquête.