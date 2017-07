Le Tour de France 2017 traverse le Val-de-Marne !

Un itinéraire traversant le sud et l’ouest du Val-de-Marne

Pour cette 21ème et dernière étape, les cyclistes passeront dans les communes de Villeneuve-Saint-Georges pour ensuite traverser la seine et rejoindre Villeneuve-le-Roi puis redescendre vers Ablon-sur-Seine. En empruntant la départementale 920, les cyclistes passeront aux abords de Cachan (précisément par l’Avenue Aristide Briand dans le sens Province-Paris) et Arcueil. Cet évènement arrive une fois dans l’année, une véritable occasion pour petits et grands de se réunir au lieu de passage du Tour de France pour encourager les cyclistes pour cette dernière ligne droite.

Pour le sprint final, les cyclistes rejoignent la capitale en passant par la place de la Concorde et la ligne d’arrivée sur les Champs-Elysées. Après une période de 23 jours, près de 3500 km et 21 étapes nous découvrirons le vainqueur de l’édition 2017. Suspens garanti !

Pour plus de renseignements : http://www.tourisme-valdemarne.com/idees-sorties/agenda-sorties/tour-fra...

Retour en images sur l'édition 2011 !

Départ de la dernière étape du Tour de France à Créteil from Le Département du Val-de-Marne on Vimeo.