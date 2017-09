Le Val-de-Marne accompagne les collégiens dans leur scolarité

Ordival, une des aides du Val-de-Marne aux collégiens Pour accompagner les 62000 collégiens val-de-marnais dans leur scolarité, le Département propose des aides individuelles pour les élèves et leurs familles. Petit tour d’horizon des aides départementales :

Se déplacer

Etudier

Déjeuner au collège

Prendre soin de soi

Se détendre

Encourager la résussite de tous les collégiens

La réussite des collégiens passe aussi par la mise en place des meilleures conditions d'études. C'est pourquoi le Département assure l’entretien et la construction des bâtiments, pour des collèges moins consommateurs d'énergie et mieux adaptés aux activités et à la vie des collégiens. Fin 2017, cet investissement représentera 62,4 millions d’euros.

Conscient que le développement du numérique constitue aujourd’hui un véritable enjeu de société et un défi éducatif de première importance, le Département mène un plan d’équipement numérique des collèges. En 2016, le Département a finalisé le raccordement des 104 établissements publics au Très Haut Débit. La connexion WIFI concernera l'ensemble des collèges d'ici fin 2018.

Il continue d'améliorer son service public de la restauration pour des repas de qualité et une pause méridienne conviviale dans tous les collèges. 946 agents départementaux assurent l’entretien quotidien des locaux et contribuent à un collège agréable et accueillant.

Le Département reverse également des subventions aux collèges pour soutenir les dépenses du quotidien (paiement de l’électricité et de l’eau, achat de fournitures) mais aussi pour financer des projets éducatifs.