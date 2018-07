Le Val-de-Marne aime, soutient et investit dans la création artistique

Rouage crucial du développement culturel local, le Département poursuit son engagement dans le soutien artistique. Un engagement qui se révèle d'actualité à plus d'un titre, puisque l'investissement du Val-de-Marne engendre actuellement un rayonnement culturel au-delà du département, jusqu'au célèbre festival d'Avignon.

Un support financier

D'ici la fin de l'année 2018, le Département aura attribué des subventions à une trentaine de théâtres de ville et de structures municipales pour accompagner leur envol et assurer leur vitalité. En outre, il aura également financièrement soutenu les compagnies du spectacle vivant, à hauteur de 1 576 000 € dont près de 20 % directement alloués pour soutenir les créations d'œuvres originales. Un financement qui traduit l'utilité du du Val-de-Marne sur le plan artistique, ainsi que sa volonté de contribuer à l'épanouissement d'une société vivante et ouverte. Et cela porte de toute évidence déjà ses fruits.

Des compagnies val-de-marnaises au Festival d'Avignon



"Trans" de La Compagnie des Hommes - Crédit photo : © Emilia Séfani-Law

Alors que le festival d'Avignon s'est ouvert le 6 juillet dernier, plusieurs compagnies artistiques subventionnées par le Val-de-Marne y représentent dignement le département. La Compagnie des Hommes propose ainsi la pièce de théâtre Trans, mis en scène par Didier Ruiz, au festival "In", avec des représentations du 8 au 16 juillet.

D'autres projets réalisés par des compagnies soutenues par la collectivité territoriale sont, quant à elles, à l'affiche du festival alternatif "Off" d'Avignon, qui a lieu du 6 au 29 juillet 2018 :

Deux spectacles de danse : #Anne-Flore de Rochambreau (compagnie CFB451) et Anatomie du silence (compagnie Betula Lenta) ;

Une pièce de théâtre musical : Les Misérables (compagnie Coïncidences vocales) ;

Trois pièces de théâtre : J'appelle mes frères (compagnie du Rouhault), Heroe(s) (compagnies Feu Follet, Coup de poker et Microsystème) et Ô toi que j'aime (compagnie FAB).

Nous n'irons pas à Avignon, la contre-programmation du Val-de-Marne



Gare au théâtre, à Vitry-sur-Seine

Et parce qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Avignon pour savourer du spectacle vivant, un contre-festival est également organisé sur le territoire du le Val-de-Marne, du 4 au 22 juillet. Nous n"irons pas à Avignon est un rendez-vous festif qui entremêle théâtre, danse, spectacle de marionnettes, et même musique. Situé au pied de la gare de Vitry-sur-Seine, dans l'établissement Gare au théâtre, cet évènement soutenu par le Département vous plongera au cœur d'univers pluriels et souvent inédits. Autre raison de s'intéresser à ce festival 100% val-de-marnais : il célèbre cette année ses 20 ans d'existence !

Tous les spectacles évoqués constitueront autant de temps forts de la saison culturelle 2018/2019 des théâtres du Val-de-Marne, qui sera également marquée par la tenue de plusieurs festivals d'initiative départementale.