Le Val-de-Marne récompensé pour sa mise en accessibilité des arrêts de bus

Photo : P. Lumbroso

Rendre accessibles tous les arrêts de bus du Val-de-Marne, cela concerne les personnes à mobilité réduite mais aussi les parents avec leur poussette, les personnes âgées, etc.

Avec ce Trophée de la Mobilité dans la catégorie "Marche, espace public, accessibilité", le STIF salue l’engagement volontariste du Département de mettre en accessibilité tous les arrêts de bus, ligne par ligne, quel que soit le gestionnaire de voirie, plaçant l’usager au cœur du plan de mise en accessibilité. C’est toute l’originalité de ce plan départemental, c’est également sa force et ce qui le distingue par rapport aux autres collectivités d’Ile-de-France.

Les deux premiers programmes de mise en accessibilité des arrêts de bus ont déjà permis de rendre accessible 1100 points d’arrêts. Avec le troisième et dernier programme, engagé en 2015, le Département œuvre pour atteindre 100% d’arrêts de bus accessibles avant 2020.

En 2015/2016, 355 points d’arrêts sont rendus accessibles, répartis sur 22 lignes de bus, cela représente 4,8 millions d’euros d’investissement, subventionnés par le STIF à hauteur de 70%. Un investissement de 10.8 millions d’euros H.T. est nécessaire pour achever ce programme.

Pour Pierre GARZON, Vice-Président du Conseil départemental chargé des déplacements, « cette action concrète en faveur des publics les plus fragiles démontre que l’investissement public est indispensable pour garantir l’accès de tous à l’espace public et aux transports collectifs. Le Département, échelon de proximité, entend bien poursuivre ces actions utiles, solidaires et innovantes malgré la baisse inédite des ressources des Départements de France ».