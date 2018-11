Le Val-de-Marne soutient les associations étudiantes

Le Val-de-Marne aide financièrement des associations étudiantes dont les projets apportent une plus-value à leur cursus

Depuis 2012, chaque année, le Département aide financièrement des associations étudiantes dont les projets apportent une plus-value à leur cursus et favorisent l’insertion professionnelle.

Cette année, les associations étudiantes enregistrées auprès d’un établissement public supérieur du Val-de-Marne, ont jusqu’au 28 février 2019 pour faire leur demande de subvention. Un jury composé d’élus du Département, de représentants de services départementaux, du centre régional des Œuvres universitaires et scolaires et de l’Université Paris-Est Créteil, se rassemblera au cours du deuxième trimestre 2019 pour déterminer les projets retenus et le montant des aides accordées (l’aide départementale peut représenter jusqu’à 45% du budget global du projet). Pour faire une demande pour l'année 2019, les associations doivent compléter un dossier de demande de subvention à adresser au Département.

16 projets retenus en 2018

En 2018, 16 projets ont été soutenus pour un montant total de 30 000 euros. Parmi les bénéficiaires, on retrouve des associations de l’Université Paris-Est Créteil, de l’École Normale Supérieure et de l’IUT de Cachan, de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, de l’Université Paris Sud ou encore de l’Université Paris I.

Les thématiques des projets retenus étaient très diverses. Pour exemple, l’association Etudes et développement - AED a organisé les "Tropikantes" en septembre dernier, un festival "étudiant, culturel et critique" sur le thème de la paix. L’association Evadeh a apporté un soutien médical, paramédical, éducatif, pédagogique, et social aux 70 enfants de l’orphelinat de Tê Phan au Vietnam. L'Association Aerodyne a fabriqué une aile d'avion léger de voltige. L’association Ad Process a organisé un concours d’éloquence pour développer les compétences oratoires des étudiants en droit. L’association Adduna a apporté son aide aux éleveurs de la région de Brickaville en Madagascar. Et bien d’autres projets encore qui ont pu être réalisés avec le soutien du Département.

A votre tour de partager vos initiatives en remplissant votre demande de subvention.