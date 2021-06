Les athlètes de haut niveau à la rencontre des élèves du Val-de-Marne

Plusieurs athlètes de haut niveau, en contrat avec le Département du Val-de-Marne, ont accepté d'échanger avec des élèves d'écoles primaires, collèges et lycées. En mai et juin 2021, Grégory Baugé, Benjamin Auffret, Tiavo Randrianisa, Sarah Adidou et Luka Mkheidze ont pu présenter les bienfaits du sport à ces jeunes.



Les élèves du Val-de-Marne rencontrent des athlètes de haut niveau

Neuf athlètes de haut niveau, de diverses disciplines sportives, sont actuellement en convention avec le Conseil départemental du Val-de-Marne. Le but ? Leur permettre d'allier entraînements sportifs intensifs et rythme professionnel adapté avec une perspective de reconversion, à l'issue de leur carrière.

Régulièrement, ces athlètes qui collectionnent les titres s'engagent dans des actions départementales. En mai et juin 2021, cinq de ces athlètes ont accordé du temps à des élèves de primaire et de collèges pour échanger sur les bienfaits du sport.

Cinq ambassadeurs et ambassadrices du sport dans les écoles et collèges

Le coureur cycliste Grégory Baugé à la rencontre des élèves d'une école primaire d'Ormesson, le 31 mai 2021







Grégory Baugé à la rencontre des élèves du Val-de-Marne

Le 31 mai matin, Grégory Baugé participe à un débat dans une école primaire. Ce moment d'échange suit la projection du film "La couleur de la Victoire", sorti en 2016 qui raconte l'histoire vraie du sportif afro-américain Jesse Owens et les difficultés vécues pour vivre pleinement les Jeux olympiques de Berlin en 1936, dans une Allemagne marquée par le nazisme.

Le saviez-vous ? Grégory Baugé, 36 ans, a mis un terme à sa carrière sportive en janvier 2021 et est devenu entraîneur de Marie Patrouillet qui prépare actuellement les Jeux paralympiques.

Les taekwondoïstes Tiavo Randrianisa et Sarah Adidou à la rencontre des élèves d'un collège d'Alfortville le 2 juin 2021

Le mercredi 2 juin, Tiavo Randrianisa et Sarah Adidou se rendent au collège Barbusse à Alfortville pour une projection de "La couleur de la victoire" suivie d'un débat avec des élèves de 3e.

Le judoka Luka Mkheidze et le coureur cycliste Grégory Baugé à la rencontre des élèves de collèges et lycées, le 3 juin 2021

Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne 2021, le comité départemental olympique et sportif (CDOS) organise un évènement au parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne avec Luka Mkheidze et Grégory Baugé. Un atelier "rencontres avec des sportifs de haut niveau" est proposé avec pour objectif d’organiser des échanges entre les jeunes et les sportifs de haut niveau du Val-de-Marne.

Le saviez-vous ? Luka Mkheidze est sélectionné pour les Jeux olympiques de Tokyo, cet été !

Le plongeur (retraité) Benjamin Auffret à la rencontre des élèves d'une école primaire d'Ormesson, le 3 juin 2021

Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne 2021, Benjamin Auffret participe à un débat avec les élèves sur le sport.

Le saviez-vous ? A cause de problèmes de santé, le plongeur de 26 ans a mis un terme à sa carrière sportive en avril 2021. Il souhaite désormais se reconvertir en pilote de chasse.

Lumière sur... les Jeux du Val-de-Marne Certains échanges sont organisés dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne. Cette quinzaine sportive permet de redonner le goût du sport à tous les Val-de-Marnais et toutes les Val-de-Marnaises. Du 22 mai au 6 juin 2021, la 55e édition des Jeux du Val-de-Marne est marquée par la réalisation d'une course collective connectée pour rejoindre le Val-de-Marne à Tokyo, ville d'accueil des prochains Jeux olympiques et paralympiques.

Des athlètes de haut niveau parmi le personnel départemental

Le Département a mis en place, en 1986, un dispositif de soutien aux athlètes de haut niveau, afin qu'elles et ils puissent travailler à temps partiel, tout en menant leur carrière sportive. Le Val-de-Marne est l'un des rares Départements à proposer ce soutien. Une cinquantaine de sportifs et sportives de haut niveau ont bénéficié d'un contrat d'insertion professionnelle depuis la création de cette aide. Un dispositif travaillé conjointement par plusieurs services de la collectivité, tant le service des sports que le service mobilité pour les aspects professionnels (formation et reconversion).

"Les athlètes sont sélectionnés selon différents critères, explique Carole Chenault, en charge des athlètes de haut niveau au service des Sports du Département. Ils doivent être licenciés en Val-de-Marne, motivés et figurer sur les listes référencées du ministère des Sports. Le critère social est également important dans notre choix. Par ailleurs, le Département s'attache à une représentation paritaire entre femmes et hommes et recherche la diversité en matière de clubs et de disciplines".

En novembre 2020, neuf jeunes athlètes ont signé ou renouvelé leur convention d'insertion professionnelle d'un an avec le Département :

Camille Serme , squash, US Créteil squash

, squash, US Créteil squash Grégory Baugé , cyclisme sur piste, US Créteil cyclisme

, cyclisme sur piste, US Créteil cyclisme Benjamin Auffret , plongeon, Vie au grand air Saint-Maur

, plongeon, Vie au grand air Saint-Maur Antoine Jesel , handi-aviron, Aviron Marne et Joinville

, handi-aviron, Aviron Marne et Joinville Dora Tchakounte , haltérophilie, Vie au grand air Saint-Maur

, haltérophilie, Vie au grand air Saint-Maur Tiavo Randrianisa , taekwondo, COSM Arcueil

, taekwondo, COSM Arcueil Luka Mkheidze , judo, Sucy judo

, judo, Sucy judo Amandine Buchard , judo, Red star club de Champigny

, judo, Red star club de Champigny Sarah Adidou, taekwondo, Académie sporting club de Champigny



Encourager la pratique sportive pour tous et toutes... dès le plus jeune âge

Le sport pour tous et toutes est la priorité de la politique sportive du Conseil départemental. L’objectif est de permettre à chaque Val-de-Marnais et Val-de-Marnaise, quel que soit son âge, son sexe, la ville où il réside, la situation financière de sa famille, qu’il soit ou non confronté à un handicap, de pratiquer le sport de son choix.

Les Jeux du Val-de-Marne, évènement créé par le Département il y a plus de 50 ans, traduit d'ailleurs cette volonté de rendre accessible le sport à toute la population et ce, dès le plus jeune âge. Pendant cette quinzaine sportive, qui a lieu tous les ans, diverses initiatives sont organisées pour tous et toutes.

Toute l'année, des actions sont également mises en place dans les collèges du Val-de-Marne, en collaboration avec l'UNSS. Le Département participe aussi à lutter contre le décrochage de l’activité sportive chez les jeunes filles en prenant en charge une partie du coût de la licence de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) des adolescentes.