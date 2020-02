Les Échappées, le festival de la poésie, de la musique et du numérique : le programme !

Suivez l’événement sur les réseaux sociaux avec #LesEchappees

Terre de culture, de création et d’innovation, le Val-de-Marne est heureux d’inviter la population à explorer la richesse de la poésie contemporaine en découvrant les relations qu’elle entretient avec la musique et le numérique. Une découverte qui se fera lors d’un festival d’un nouveau genre, organisé en complicité avec de très nombreux équipements culturels du département comme Anis Gras ou Le Générateur.

Durant près d’un mois, ces premières Échappées offriront l’occasion de partir à la rencontre des formes hybrides de la poésie contemporaine, en permettant à chacun et chacune – quels que soient son histoire, sa sensibilité, sa culture et son rapport au langage – de s’approprier un art qui exprime conscience et sensibilité.

En prenant l’initiative de cet événement, dans un contexte de contraintes financières inédites imposées à toutes les collectivités, le Département du Val-de-Marne poursuit ainsi son engagement historique et volontaire en faveur de la création sous toutes ses formes, et continue de soutenir avec force l’accès de toutes et tous à la culture, vecteur essentiel d’émancipation individuelle et collective.

Cliquez ici pour voir la carte en grand écran (cette carte sera régulièrement mise à jour)