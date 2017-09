Les trésors archéologiques de Vitry-sur-seine !

Un squelette ancien, un chapiteau gallo-romain de 250 kg... Ces vestiges et bien d'autres, datés de l’Antiquité à la période contemporaine, ont été révélés lors du chantier du Grand Paris Express à Vitry-sur-Seine. Ils sont exposés à la Maison des Projets de Vitry-sur-Seine à partir du mardi 5 septembre jusqu’au 3 novembre.

A la découverte du patrimoine historique de Vitry-sur-Seine

Suites aux premières découvertes, le Département du Val-de-Marne a réalisé un diagnostic archéologique sur le site de la future gare Vitry Centre. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) situé au parc du Coteau-Marcel-Rosette, a ensuite pris la main pour réaliser les fouilles. Les archéologues ont pu travailler d’août à novembre 2016, puis durant plusieurs mois une équipe de scientifiques ont analysé l’ensemble des vestiges trouvés.

L’exposition est ouverte à tout public et l’entrée est gratuite. Au cours de la visite, petits et grands pourront connaître et comprendre la richesse du patrimoine de la ville de Vitry-sur-Seine à travers :

Des pièces témoins de la vie de nos ancêtres

Des vidéos et des panneaux explicatifs présentant le site longtemps dédié aux morts

Des restes d’un mausolée gallo-romain du IIIe au Ve siècle

Des tombeaux du IIIe au Xe siècle et leurs squelettes...

Des traces d’une économie horticole des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le projet de construction du Grand Paris Express a permis cette improbable découverte qui profite aujourd’hui au public. Le Département poursuit au quotidien son action pour l’accès et le droit à la culture et l’éducation pour tous.