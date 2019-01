Les vœux du Conseil départemental pour l'année 2019 : l'emploi pour tous et le renforcement du service public

Mardi 8 janvier 2019 à Créteil, Christian Favier a présenté les vœux du Conseil départemental du Val-de-Marne aux habitantes et aux habitants pour cette nouvelle année. Lors de la cérémonie, il a formulé en particulier deux vœux : l'emploi pour tous et le renforcement du service public.

L'emploi pour tous et le renforcement du service public pour 2019

Après avoir rappelé l'utilité du Département et les 18 mois de mobilisation qui ont conduit à son maintien, Christian Favier a exprimé les voeux du Conseil départemental pour la nouvelle année. L'accent a été porté sur la transition énergétique et la lutte contre les inondations mais également sur la réduction des inégalités. La bataille de l'emploi pour tous mené par l'assemblée départementale "doit permettre aux 100 000 demandeurs d'emplois que compte notre département de pouvoir retrouver le chemin d'un emploi digne et durable", a précisé Christian Favier.

Renforcer le service public par le maintien des bureaux de poste et des commissariats ou encore par le soutien de l'enseignement... Voilà les objectifs du Conseil départemental pour subvenir aux besoins de la population val-de-marnaise. Christian Favier a également rappelé que, malgrè des contraintes budgétaires toujours plus fortes, le Département va continuer ses actions innovantes pour répondre aux besoins des val-de-marnaises et des val-de-marnais : "Le Val-de-Marne regarde vers l'avenir. Et le prépare", a affirmé Christian Favier.

Des invités d'honneur qui font le Val-de-Marne

Lors de la cérémonie des voeux, Christian Favier s'est entouré de nombreuses forces vives du territoire. Pour mettre en avant les actions du Département du Val-de-Marne, le Président du Conseil départemental a choisi de saluer dans un premier temps les équipes de la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement (DSEA) pour son travail lors des crues de la Seine et de la Marne en janvier 2018 et des intempéries en juin de la même année. Deux cents agents départementaux ont été mobilisé 24 heures sur 24 pour protéger les populations de la montée des eaux. Il a ensuite congratulé Jordan Joyeux, un jeune Vitriot qui a pu, dans le cadre de la convention des 1000 emplois signée dans le Val-de-Marne, trouver un emploi sur le chantier de la ligne 15 du Grand Paris Express. Franck Poirrier était également présent pour représenter la PME Sodern. Basé à Limeil-Brévannes, ce fleuron de l'industrie aéronautique a mis au point un sismomètre de haute précision qui a été déployé sur Mars en fin d'année 2018.

"La culture n'est pas un supplément d'âme mais bel et bien une contribution à l'émancipation des femmes et des hommes", a souligné Christian Favier.

Dans le monde sportif, la vice-championne olympique campinoise de taekwendo, Haby Niare s'est vue féliciter pour ses exploits. L'engagement départemental envers le sport reste très fort, notamment à travers le co-financement de la Maison du handball à Créteil, le soutien aux athlètes de haut-niveau ou encore la subvention des clubs sportifs val-de-marnais. La danse était également à l'honneur avec la danseuse-chorégraphe, Joanne Leighton. Elle présentera sa dernière création "Corps Exquis" lors de la 20e biennale de Danse du Val-de-Marne à la Briqueterie. Enfin, Josette Audin, la veuve du mathématicien et militant communiste tué en Algérie en 1957, Maurice Audin, était aussi présente. Elle s'est battue pendant plus de 50 pour faire reconnaître la responsabilité de la France dans sa mort. Le 105e collège du Val-de-Marne, en construction à Vitry-sur-Seine, portera le nom de "Josette et Maurice Audin".

Retrouvez en image la cérémonie des voeux 2019