Ligne 15 sud : à Créteil, le tunnelier "Camille" creusera jusqu'à Champigny

Ce mercredi 16 octobre était inauguré "Camille", le nouveau tunnelier de la ligne 15 Sud qui creusera les 4,2 km entre la gare de Créteil l’Échat et celle de Champigny-sur-Marne. Sa marraine est la cristolienne Camille Serme, 4e joueuse mondiale de squash et sportive de haut-niveau soutenue par le Département.

"Camille", le 7e tunnelier de la ligne 15 sud



Mercredi 16 octobre, le tunnelier "Camille" a été inauguré par la championne Camille Serme originaire de Créteil. Photo : E. Legrand

Après Steffie-Orbival, Malala, Amandine, Ellen, Aby et Marina, "Camille" est le 7e tunnelier lancé sur la ligne 15 Sud. 100 m de long pour 1600 tonnes, ce géant creusera 4,2 km de tunnel entre la gare Créteil l’Échat et l’ouvrage Salengro à Champigny-sur-Marne, en passant par la gare Saint-Maur Créteil. Depuis plusieurs mois, le tunnelier est acheminé pièce par pièce, en plusieurs convois, depuis les usines basées en Allemagne. Les pièces sont progressivement pré-assemblées en surface et descendues dans le puits de départ à 23 mètres de profondeur. "Camille" commencera à creuser à la fin du mois d’octobre 2019 afin de rejoindre sa destination campinoise au printemps 2021.

La championne Val-de-Marnaise Camille Serme pour marraine



Camille Seme, championne de squash originaire de Créteil.

Avant de commencer à forer, une tradition veut que chaque tunnelier soit placé sous la protection d'une marraine qui lui donne son nom. Lors des assises citoyennes de la ville de Créteil, une centaine d'adolescents ont plébiscité une championne originaire de leur ville : Camille Serme. Multiple championne de France et d'Europe de squash, actuellement classée 4e mondiale, Camille Serme est née à Créteil, où elle s'entraîne toujours avec assiduité.

"J’ai été très émue et honorée d’être élue par les jeunes cristoliens pour être marraine de ce tunnelier. C’est une belle reconnaissance pour notre sport et les femmes en général." confie Camille Serme.

Depuis près de 8 ans, le Département soutient la jeune championne grâce à un contrat d'insertion professionnelle qui permet aux sportifs de haut-niveau de combiner carrière sportive et professionnelle.

Pourquoi les tunneliers portent-ils des prénoms féminins ?