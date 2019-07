Limitation des usages de l’eau dans le sud-est du Val-de-Marne

À partir du 15 juillet, la Préfecture du Val-de-Marne met en place des mesures de limitation des usages de l’eau et des activités le long du Réveillon, nécessaires pour préserver le cours d’eau. Ces dispositifs impactent les installations de rafraîchissement de certains des parcs départementaux.

16 communes du Val-de-Marne concernées

Dans le sud-est du Val-de-Marne, une forte baisse des débits du Réveillon est observée depuis juin et le seuil d’alerte est franchi. Ainsi, des mesures de limitation des usages de l’eau et des activités le long du Réveillon sont nécessaires pour préserver ce cours d’eau et les eaux souterraines avec lesquelles il communique.

Ces mesures visent des activités ayant une incidence directe sur le cours d’eau comme les travaux ou la vidange de plans d’eau dans le Réveillon.

Il est également demandé de limiter, d'interrompre ou de pratiquer certaines activités sur des plages horaires réduites, notamment pour des raisons de solidarité et de partage de la ressource : remplissage des piscines privées, lavage des véhicules, lavage des trottoirs, manœuvre de bornes d’incendie, arrosage des espaces verts publics ou privés et des terrains de sport, arrosage des jardins potagers, alimentation des fontaines publiques, brumisateurs et dispositifs de rafraîchissement urbain, remplissage des plans d’eau, arrosage des golfs.

Plus d'informations sur le site de la Préfecture du Val-de-Marne.

Ces mesures provisoires de limitation des usages de l’eau actées par l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne concernent uniquement 16 communes du département : Boissy-St-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Le Plessis-Trevise, La Queue-en-Brie, Santeny, Sucy-en-Brie, Villecresnes et Villeneuve-Saint-Georges.

Des impacts dans les parcs départementaux

Ces mesures impactent les dispositifs de rafraîchissement de certains des parcs départementaux :

Fermeture des jeux d’eau du parc de la Saussaie-Pidoux,

fermeture des arroseurs mobiles des parcs de la Plaine des Bordes, du Morbras, du Rancy et du Plateau.

Ces dispositions seront en place au moins jusqu’au lundi 22 juillet.

Dès la semaine prochaine, elles seront réévaluées localement en fonction de la météo, en tenant compte de la nécessité de proposer des îlots de fraîcheur en zone urbaine dense. D’une manière générale, la consommation d’eau est toujours raisonnée et les solutions les plus économes sont privilégiées.