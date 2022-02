Livre pour grandir : découvrez "La petite créature", l'ouvrage offert aux bébés nés en 2022

La Petite Créature, le "livre pour grandir" 2022

Chaque année, le Département du Val-de-Marne offre à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne un ouvrage qui a pour ambition de leur donner le goût de la lecture et de les inciter à porter leur regard sur une œuvre artistique.

Après Rosie, offert en 2021, c'est le livre La Petite Créature qui sera prochainement distribué aux familles.

Qu'est-ce que cette petite créature ?

Une petite créature gribouillée habite dans le livre. Elle nous invite chez elle, fait le ménage lorsque la personne qui lit laisse des traces (comme des empreintes digitales par exemple), et demande parfois de l'aide pour se sortir d'une mauvaise posture. L'enfant qui lit est invité à interagir avec ce petit être gribouillé : soit en soufflant sur des poussières laissées par la créature, en lui tenant la main, en lui créant un abri lorsqu'il pleut, ou bien en s'essuyant les doigts sur le paillasson à l'entrée du livre.

La petite créature se pose parfois de grandes questions existentielles. Et d'autres fois, elle a juste envie de manger alors elle grignote les pages du livre.

Une petite créature gribouillée qui interagit avec l'enfant

La petite créature invite l'enfant à découvrir le livre en tant qu'objet : objet à feuilleter, à retourner, à déplier... Comme s'il s'agissait d'une petite maison un peu particulière avec un petit habitant. Le livre est ici envisagé comme une fenêtre entre deux mondes : celui de l'enfant lecteur qui vit hors du livre, et puis celui de la créature qui prend vie lorsqu'on lit.



L'autrice-illustratrice Marjolaine Leray présente La Petite Créature, le "livre pour grandir" 2022

Qui est Marjolaine Leray, l'autrice de La Petite Créature ?

Nantaise, Marjolaine Leray se définit comme une "autrice-illustratrice et graphiste". Elle dessine pour l'édition jeunesse et la presse et a publié son premier album, Un Petite Chaperon rouge (éditions Actes Sud Junior) en 2009. L'histoire ? Une version revisitée de ce classique de la littérature jeunesse qui, à travers l'humour, délivre un message d'auto-défense et d'affirmation de soi.

D'autres thématiques fortes ressortent de ses autres ouvrages : la tolérance et l'accueil des personnes différentes, l'initiative citoyenne et la démocratie ou encore l'écologie.

Un cadeau offert aux nouveau-nés depuis plus de 30 ans

"La Petite créature" est le 32e livre pour grandir offert par le Département. Sa diffusion auprès des nouveau-nés du territoire participe à la politique menée par le Conseil départemental en faveur de l'accès à la culture pour tous, et ce dès le plus jeune âge. Chacun doit pouvoir s'emparer de l'album comme il le souhaite, à la fois les enfants, les familles et les professionnels du secteur, mais aussi les auteurs. A travers le soutien du Département à la création littéraire, la démarche artistique contribue à l'enrichissement de l'offre culturelle pour tous les habitants.

Comme tous les ans, le livre pour grandir fera l'objet d'une exposition itinérante dans les bibliothèques et médiathèques du Val-de-Marne qui en font la demande.